Угорщина домовилась про постачання російської нафти через Україну, — Bloomberg

З 9 вересня угорська компанія Mol взяла на себе постачання сирої нафти на білорусько-українському кордоні. Раніше за транспортування відповідала російська сторона.

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Угорська енергетична компанія Mol Nyrt. повідомила про досягнення угоди, яка забезпечить продовження постачання російської нафти через трубопровід, що проходить територією України. Про це повідомляє Bloomberg.

Ця інформація прозвучала після того, як Україна фактично заборонила компанії "Лукойл" використовувати свою територію для транзиту нафти у відповідь на вторгнення Росії.

Згідно з новою угодою, Mol, що контролює нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині, з 9 вересня бере на себе постачання сирої нафти на кордоні Білорусі та України. Раніше відповідальність за транспортування нафти до кордонів Угорщини та Словаччини несли російські компанії.

"Нова угода забезпечує стале рішення для транспортування нафти через нафтопровід "Дружба", — заявив віцепрезидент Mol з питань переробки Габріель Сабо.

Однак у компанії не уточнили, які саме компанія буде здійснювати постачання. У "Лукойлі" на запит журналістів не відповіли.

Bloomberg зазначає, що Угорщина та Словаччина, які не мають виходу до моря, отримали тимчасові виключення з енергетичних санкцій ЄС проти Росії. Після того, як Україна посилила санкції проти "Лукойлу" у липні, Будапешт і Братислава отримували нафту від російської компанії "Татнєфть".

17 липня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що офіційний Будапешт більше не отримує російську нафту після того, як Кивї ввів заборону на транзит ресурсів російської енергетичної компанії через свою територію.

24 липня президент Словаччини Петер Пеллегріні розкритикував рішення України й нагадав, що Братислава допомагає Києву з реверсом газу, а також з постачанням електроенергії.