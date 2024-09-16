Нефтедоллары убивают украинцев. Почему ''теневой флот'' России — поддержка Западом агрессии Кремля

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Основной источник финансирования войны в Украине — российские нефтедоллары и теневой флот, который их привозит.

Но никто и не шевелится, чтобы их перекрыть (!)

Смотрите.

Почти 2 недели назад написал большой развернутый аналитический текст с массой фактов (!) (со ссылками на источники) о роли теневого флота в финансировании войны против Украины.

Ключевые факты:

теневой флот вырос уже до 1800 судов в прошлом году. Это почти 15% мирового флота нефтяных танкеров;

роль нефтяного сектора в бюджете России в 2023 году — 26% (1/4 бюджета);

при этом на финансирование войны Россия тратит 1/3 своего бюджета.

Каждый нефтяной доллар бюджета России — это, по сути, доллар, направленный на убийство украинцев.

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Теневой флот убивает Украину. Как хитрые нефтяные схемы РФ дают деньги на войну

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Но появились новые данные за август:

83% от общего объема российской морской сырой нефти было перевезено "теневыми" танкерами (!!!);

в то время как на танкеры, принадлежащие или застрахованные в странах, применяющих ценовой предел, пришлось 19% от общей стоимости российской сырой нефти, экспортируемой в августе.

А еще раз подтверждает, что "теневой флот" — главный инструмент обхода санкций:

в августе 2024 года выручка России от экспорта ископаемых топлив (нефть, газ, уголь) составляла 636 млн евро в день (!);

доходы от морской сырой нефти — 186 млн евро в день (!!!);

в августе 2024 года в водах ЕС (с молчаливого согласия ЕС) была осуществлена перевалка российской нефти с судна на судно (STS) на сумму 1 млрд евро;

73% этих перевозок осуществлялись танкерами, застрахованными по G7+;

перевозки российской нефти по STS серьезно подрывают санкции, позволяя России обходить санкции и ценовые ограничения, разделяя груз между несколькими покупателями и смешивая более дешевую российскую нефть с нерусской нефтью;

"теневые" танкеры, средний возраст которых составлял 17 лет, осуществили в водах ЕС экологически опасные перевозки с судна на судно на общую сумму 273 млн евро;

на ЕС пришлось 36% (!) ежемесячного мирового экспорта СПГ из России, стоимость которого составила 475 млн евро;

пять крупнейших стран ЕС, импортирующих российское ископаемое топливо, заплатили России 1,2 млрд евро в этом месяце. Благодаря изъятию из санкций государства-члены продолжают покупать российский газ и трубопроводную нефть.

Деньги не пахнут? Как вам такие партнеры Украины, которые, по сути, дают России ресурс для уничтожения украинцев?

Танкеры, которые перевозили нефть из крупнейшего российского нефтяного порта на Балтике в августе, сменили владельцев более чем за $1,5 млрд после вторжения в Украину, что свидетельствует о значительной прибыли, полученной европейскими судовладельцами от продажи стареющих судов, оказавшихся в теневом флоте.

Из 60 танкеров для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов, загруженных в Приморске только в прошлом месяце, 70% сменили владельца с февраля 2022 года (один из них — трижды), поскольку судовладельцы извлекли выгоду из растущего спроса на старый тоннаж для поддержания экспорта российской нефти.

Вся информация публичная.

По данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов, за неделю до 8 сентября 29 танкеров загрузили 21,99 млн баррелей российской сырой нефти.

Объем вырос с 21,67 млн баррелей на 29 судах на предыдущей неделе.

Это означает, что ежедневные поставки сырой нефти по морю Россией за неделю, закончившуюся 8 сентября, выросли примерно на 40 000 баррелей до 3,14 миллиона в сутки!

Мир тупо зарабатывает деньги. Не удивлюсь, если среди тех, кто зарабатывает на "теневом флоте", всплывут и громкие украинские имена.

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Но есть и первые хорошие новости

Великобритания ввела санкции против 10 судов российского теневого фото (из 1800).

Всего 10 судов! И только одна страна ввела санкции. Как вам масштабы "борьбы" с финансированием российского терроризма?

Как мы видим, деньги не пахнут и ЕС играет ключевую роль в финансировании войны в Украине через "закрытые глаза" на теневой флот.

Украина, к сожалению, не лучше. Мы до сих пор не показали примера введения санкций и не раскрыли всех стейкхолдеров, бенефициаров и названия судов, которые не являются большим секретом. Как и не являются секретом их маршруты перемещения по морям.

Скажите, как долго мы сами будем закрывать глаза на финансирование войны нефтедолларами и не покажем пример введения санкций?

Ведь Украина тоже продолжает молчать и делает вид, что нет никакого теневого флота и нефтедолларов, которые убивают украинцев.

P.S. Похоже, остается одна надежда — на санкции от ГУРа и MAGURA (но об этом вслух нельзя;)

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