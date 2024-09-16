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Мнения

Нефтедоллары убивают украинцев. Почему ''теневой флот'' России — поддержка Западом агрессии Кремля

Россия продолжает зарабатывать колоссальные деньги на продаже нефти, и Запад ей опосредованно помогает, заявляет аналитик Анатолий Амелин. Делается это через "теневой" танкерный флот, который дает РФ деньги на убийство украинцев.

Анатолий Амелин
Анатолий Амелин
Экономист, директор экономических программ Украинского института будущего
eye 58
танкер, россия
Фото: Die Welt | Один из флагманов российского танкерного флота
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Основной источник финансирования войны в Украине — российские нефтедоллары и теневой флот, который их привозит.

Но никто и не шевелится, чтобы их перекрыть (!)

Смотрите.

Почти 2 недели назад написал большой развернутый аналитический текст с массой фактов (!) (со ссылками на источники) о роли теневого флота в финансировании войны против Украины.

Ключевые факты:

  • теневой флот вырос уже до 1800 судов в прошлом году. Это почти 15% мирового флота нефтяных танкеров;
  • роль нефтяного сектора в бюджете России в 2023 году — 26% (1/4 бюджета);
  • при этом на финансирование войны Россия тратит 1/3 своего бюджета.

Каждый нефтяной доллар бюджета России — это, по сути, доллар, направленный на убийство украинцев.

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Теневой флот убивает Украину. Как хитрые нефтяные схемы РФ дают деньги на войну
Теневой флот убивает Украину. Как хитрые нефтяные схемы РФ дают деньги на войну

...

Но появились новые данные за август:

  • 83% от общего объема российской морской сырой нефти было перевезено "теневыми" танкерами (!!!);
  • в то время как на танкеры, принадлежащие или застрахованные в странах, применяющих ценовой предел, пришлось 19% от общей стоимости российской сырой нефти, экспортируемой в августе.

А еще раз подтверждает, что "теневой флот" — главный инструмент обхода санкций:

  • в августе 2024 года выручка России от экспорта ископаемых топлив (нефть, газ, уголь) составляла 636 млн евро в день (!);
  • доходы от морской сырой нефти — 186 млн евро в день (!!!);
  • в августе 2024 года в водах ЕС (с молчаливого согласия ЕС) была осуществлена перевалка российской нефти с судна на судно (STS) на сумму 1 млрд евро;
  • 73% этих перевозок осуществлялись танкерами, застрахованными по G7+;
  • перевозки российской нефти по STS серьезно подрывают санкции, позволяя России обходить санкции и ценовые ограничения, разделяя груз между несколькими покупателями и смешивая более дешевую российскую нефть с нерусской нефтью;
  • "теневые" танкеры, средний возраст которых составлял 17 лет, осуществили в водах ЕС экологически опасные перевозки с судна на судно на общую сумму 273 млн евро;
  • на ЕС пришлось 36% (!) ежемесячного мирового экспорта СПГ из России, стоимость которого составила 475 млн евро;
  • пять крупнейших стран ЕС, импортирующих российское ископаемое топливо, заплатили России 1,2 млрд евро в этом месяце. Благодаря изъятию из санкций государства-члены продолжают покупать российский газ и трубопроводную нефть.

Деньги не пахнут? Как вам такие партнеры Украины, которые, по сути, дают России ресурс для уничтожения украинцев?

Танкеры, которые перевозили нефть из крупнейшего российского нефтяного порта на Балтике в августе, сменили владельцев более чем за $1,5 млрд после вторжения в Украину, что свидетельствует о значительной прибыли, полученной европейскими судовладельцами от продажи стареющих судов, оказавшихся в теневом флоте.

Из 60 танкеров для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов, загруженных в Приморске только в прошлом месяце, 70% сменили владельца с февраля 2022 года (один из них — трижды), поскольку судовладельцы извлекли выгоду из растущего спроса на старый тоннаж для поддержания экспорта российской нефти.

Вся информация публичная.

По данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов, за неделю до 8 сентября 29 танкеров загрузили 21,99 млн баррелей российской сырой нефти.

Объем вырос с 21,67 млн баррелей на 29 судах на предыдущей неделе.

Это означает, что ежедневные поставки сырой нефти по морю Россией за неделю, закончившуюся 8 сентября, выросли примерно на 40 000 баррелей до 3,14 миллиона в сутки!

Мир тупо зарабатывает деньги. Не удивлюсь, если среди тех, кто зарабатывает на "теневом флоте", всплывут и громкие украинские имена.

...

Но есть и первые хорошие новости

Великобритания ввела санкции против 10 судов российского теневого фото (из 1800).

Всего 10 судов! И только одна страна ввела санкции. Как вам масштабы "борьбы" с финансированием российского терроризма?

Как мы видим, деньги не пахнут и ЕС играет ключевую роль в финансировании войны в Украине через "закрытые глаза" на теневой флот.

Украина, к сожалению, не лучше. Мы до сих пор не показали примера введения санкций и не раскрыли всех стейкхолдеров, бенефициаров и названия судов, которые не являются большим секретом. Как и не являются секретом их маршруты перемещения по морям.

Скажите, как долго мы сами будем закрывать глаза на финансирование войны нефтедолларами и не покажем пример введения санкций?

Ведь Украина тоже продолжает молчать и делает вид, что нет никакого теневого флота и нефтедолларов, которые убивают украинцев.

P.S. Похоже, остается одна надежда — на санкции от ГУРа и MAGURA (но об этом вслух нельзя;)

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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РФ заплатила миллионы за 50 танкеров и создала "теневой флот", — расследование (инфографика)
РФ заплатила миллионы за 50 танкеров и создала "теневой флот", — расследование (инфографика)