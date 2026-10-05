5 способов противодействия реактивным дронам: панацеи нет, но кое-что можно сделать уже сейчас

Существует ли панацея от реактивных дронов?

Обычные "шахеды" мы научились сбивать — более 90%. С реактивными дело обстоит иначе: в сентябре их прилетело более 2 730, сбито или подавлено 55%. Каждый второй долетает.

Еще в мае количество реактивных составляло 30–80 в месяц. Теперь, по оценке ГУР, Россия выпускает около 3 000 в месяц — больше, чем поршневых.

Geran-4 летит со скоростью 450–500 км/ч, что в три раза быстрее, чем поршневой. В окрестностях Киева на реакцию иногда уходит 10–15 секунд.

Поршневой "Geran-2" обходится России примерно в 48,8 тыс. долларов. Мы сбиваем его перехватчиком стоимостью 1–2,5 тыс. долларов. На каждый наш доллар Россия теряет около 10.

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Реактивный беспилотник типа Shahed-238 (или модификации вроде "Герань-3"/"Герань-4") стоит примерно от 70 000 до 100 000 долларов и выше.

Остаются ракеты: APKWS по цене 25–35 тыс. долларов или Patriot по цене 4 млн долларов (которых не хватает). Очевидно, что у Украины нет дешевых массовых решений для борьбы с реактивными "шахедами".

Пока нет.

Я уже знаю как минимум 4 разработки, которые прошли испытания и доказали свою эффективность. Одна из них развивает скорость свыше 600 км/ч. Проблема не в инженерах, а в масштабах: двигатели в основном импортные, и их не хватает. А Россия тем временем, по оценкам экспертов, хочет разогнать "Герань-5" до 700–800 км/ч.

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Есть ли другие решения?

Некоторые эксперты говорят о лазерах… Но лазеры — пока нет. Израильская система Iron Beam была передана армии в декабре, но до полной готовности еще 3–4 года. Американский лазер в августе сбил на границе три дрона. Три, а не триста.

РЭБ теряет эффективность. 16-элементные антенны "Комета" и оптическое донаведение делают километровый купол бесполезным. Шанс остается в разрыве MESH-управления — на полигоне это уже сработало. Микроволны действуют лишь на расстоянии 1–3 км. Skyranger и F-16 работают, но их мало, а ресурс авиации не безграничен.

Наиболее реальный второй уровень — недорогие ракеты класса эстонской Mark I. Производитель заявляет об эффективности против целей на расстоянии 400–650 км/ч.

Вывод пока один: панацеи нет. Существует многослойная защита, и в ней не хватает одного слоя — дешевого и быстрого.

Что мы можем сделать:

Реактивные перехватчики — приоритет номер один, с оплатой за подтвержденное поражение. По нашим расчетам, перехватчик стоимостью до 30 тыс. долларов окупается даже при вероятности поражения 0,5. Цель — 75% сбитых до весны, шансы хорошие. Двигатели: собственное производство или гарантированный импорт через Drone Deal. Без этого пункт 1 не будет реализован. Дешевые ракеты стоимостью до $50 тыс. — в 80 раз дешевле, чем Patriot. Датчики: еще 5 000 акустических узлов обойдутся в $2–2,5 млн, что дешевле одной ракеты Patriot. Лазеры — только пилоты с партнерами и только после проведения испытаний по независимому протоколу.

Россия уже выделяет 12 млрд долларов на реактивные дроны в следующем году. У нас идеи всегда лучше. Но двигателей у них пока больше.

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