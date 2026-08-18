Проработанные звери: как выбрать психолога и как неэффективная терапия убивает эмпатию
Сегодня более 80% украинцев из-за войны испытывают психологические проблемы, но даже без этого огромное количество выходцев из Советского Союза также страдают от комплексов и расстройств, убежден политический эксперт Анатолий Амелин. И для того, чтобы выйти из такого состояния, важно понимать: человек остается человеком, только сохраняя эмпатию — иначе он превращается в животное.
"Проработанные звери"
Сегодня более 80% украинцев испытывают психологические проблемы из-за войны. Но даже без войны мы все — дети Советского Союза и той системы воспитания.
Наши родители росли в суровых условиях. Работали без перерыва, тащили на себе послевоенные и "советские" травмы. Откуда им было знать, как по-настоящему воспитывать детей? Отсюда — масса комплексов, расстройств и ощущение, что "со мной что-то не так". И люди обращаются к психологам.
А дальше начинается самое интересное.
Психолог психологу рознь. Одного диплома здесь явно недостаточно. Нужны опыт, глубина и настоящая эмпатия.
Вспоминается старая формула Мюнхаузена о браке: если повезет с женой — будешь счастлив, если не повезет — станешь философом. С психологами — точно так же.
Все чаще вижу людей, которые по поводу и без повода говорят:
- "мои личные границы";
- "все вокруг токсичны";
- "мне безразличны чужие проблемы и боль";
- "это абьюз";
- "мне это неинтересно".
А параллельно с этим методично подрывают коллективы, партнерские отношения, дружбу.Важно
Причина? Та самая "проработка".
Исследования и клиническая практика давно подтверждают: когда работа с травмой ведется без стабилизации, без развития ментализации и без возвращения человека к взаимоотношениям — человек начинает жить исключительно своими чувствами. Эмпатия снижается. Чужие эмоции воспринимаются как угроза. Жесткие "границы" превращаются в стену. А стена — это уже не защита. Это клетка.
"Звери" (в названии поста) — это животные.
Когда неопытный или идеологически ангажированный психолог низводит человека до уровня чистых инстинктов ("слушай только себя", "чужие чувства — не твоя ответственность", "все, кто не поддерживает твою травму — токсичны"), он десоциализирует клиента. Уничтожает ту тонкую человеческую ткань, которая делает нас способными к взаимности, ответственности, сочувствию и настоящим отношениям.
И в результате получаются не исцеленные люди. Получаются "обработанные" существа. Существа, которые знают все модные слова о травме, но полностью утратили способность быть рядом.
Которые так яростно защищают свои границы, что вокруг остается лишь пустота. Которым плевать на других. Которые уже не умеют любить — ведь любовь требует риска и внимания к другому.
"Проработка" — мощный инструмент. В руках умного и зрелого специалиста она возвращает человека к жизни. В руках неопытного — превращает человека в животное, которое умеет только рычать "мои границы" и кусаться.
Выбирайте тех, кто возвращает вас к человечности. А не тех, кто спускает вас обратно в стаю.
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