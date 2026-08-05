Угроза 2029 года: насколько реально Россия может создать аналог Starlink

Насколько реально Россия может создать аналог Starlink?

В последние дни я увидел несколько текстов, которые, на мой взгляд, чрезмерно нагнетают обстановку. Россия запустила спутники для связи и разведки, планирует расширять масштабы, и теперь все плохо…

Решил как аналитик разобраться в этом вопросе и поделиться выводами. Сразу оговорюсь: помимо того, что я аналитик, у меня еще есть инженерное и профильное военное образование. Поэтому могу немного копнуть глубже.

Ну что ж…

Угроза реальна, но точно не следующим летом. Реальный срок — 2029–2030 годы, а не 2027-й, как пишут некоторые авторы.

Россия не может повторить успех Starlink (отставание в 350 раз). Но создать канал управления дронами над линией фронта — вполне возможно, и рано или поздно она это сделает.

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Три цифры, которыми пугают ("12 на 550 км", "два интервала по часу", "покрытие к лету 2027 года"), — неверны.

Что на самом деле находится на орбите:

23 марта с Плесецка ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту первые 16 серийных аппаратов "Рассвет". О запуске не объявляли ни "Роскосмос", ни Минобороны РФ. Причина секретности, банально, в украинских дронах. 19 июля — запустили еще 16. Всего — 31 серийный аппарат плюс шесть демонстрационных. Теперь цифра для масштаба: заявленная цель — 292 аппарата к концу 2027 года и более 900 к 2035 году. У Маска, для сравнения, — 10 759 действующих. Чувствуете разницу?

Три цифры, которые циркулируют в СМИ и которые просто неверны

1) "Двенадцать спутников на рабочей высоте 550 км". Целевая орбита, согласно заявкам в Международный союз электросвязи — 800 км. За четыре месяца выше 550 км никто не поднялся. Один сгорел, три застряли на высоте 350–415 км. "550 км" — это не рабочая высота, а точка, где аппараты зависли на полпути.

2) "Два стабильных окна связи продолжительностью более часа каждое". Аппарат на расстоянии 514 км виден из одной точки максимум 11–12 минут, под рабочим углом — около шести. Это геометрия, её не обманешь. Моделирование дает для Киева 109 минут суммарной видимости в сутки, но максимальный непрерывный отрезок — около 27 минут. Кто-то сложил все разбросанные по суткам пролеты и назвал это "стабильным окном". Это как сложить время всех маршруток за день и сказать, что маршрутка ездит непрерывно.

3) "Круглосуточное покрытие к середине лета 2027 года". Простая арифметика — в прошлом году Россия осуществила 17 орбитальных запусков за весь год для всех заказчиков. Чтобы достичь 292 аппаратов, потребуется около 17 выделенных запусков до конца 2027 года — почти каждый месяц, и только в рамках одной программы. Физически это невозможно.

Мелочь, которую никто не заметил: та "цепочка", которой всех пугают, — это пять аппаратов, в июле к ним добавились еще два. Не двенадцать. Пять аппаратов в таком "поезде" обеспечивают несколько минут связи в сутки.

Так сможет ли Россия заменить Starlink или нет?

Повторить — нет. Отставание в 350 раз за год деньгами не покрыть. Даже китайские Guowang и Qianfan опережают "Рассвет" в 6–8 раз.

Но использовать для собственных нужд — да. Им не нужно покрывать всю планету, им нужен канал над фронтом и своей территорией. Это сотни аппаратов, а не десятки тысяч.

Соучредитель MySat UA Дмитрий Хмара справедливо отмечает: для фронта может хватить меньшего количества, чем для коммерческого запуска, поскольку спутники можно нацелить на отдельные зоны — скажем, на восток и юг Украины.

По моим подсчетам, исходя из нынешних темпов: около 175 аппаратов к концу 2028 года. Порог устойчивого покрытия — 200–250, это подтверждает и "Флеш". То есть угроза — это 2029–2030 годы, в ускоренном сценарии — вторая половина 2028 года. Не в 2027 году. А в 2028-м, полагаю, России в том виде, в каком мы ее знаем, уже не будет.

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Фото: из открытых источников

Что сегодня сдерживает орков?

1. Запуски. 17 в год по всей стране — это предел, который деньгами не преодолеть.

2. Качество. Из 16 аппаратов первой партии один был утерян, три не взлетели. Первые две недели двигатели вообще не работали — похоже, наземные службы не справились с управлением таким количеством аппаратов сразу.

3. Терминалы. Главное "узкое место". Антенну показали, а серийное производство — нет. По оценкам экспертов, российский терминал может стоить в сотни раз дороже, чем Starlink. А в условиях санкций их нужно изготовить сотни тысяч.

Что изменилось к худшему?

Вторая партия перешла в другую орбитальную плоскость — разница превышает сто градусов. Проще говоря: начался переход от "нитки жемчуга" в одной плоскости к нормальному покрытию. Из двенадцати необходимых плоскостей заняты две.

Следить нужно именно за плоскостями, а не за общим количеством аппаратов. Новая плоскость обеспечивает гораздо больший прирост покрытия, чем еще один аппарат в старой.

Почему они вдруг побежали?

Проект годами затягивался. Первый запуск переносили с декабря 2025 года на февраль, затем на март. А 4–5 февраля SpaceX совместно с нашим Минобороны отключила тысячи российских терминалов Starlink из-за "белого списка". "Флеш" тогда описал: все управление войсками рухнуло, штурмы остановились.

Первый серийный запуск "Рассвета" состоялся через несколько недель после этого. Это не гениальная задумка ордынцев. Это реакция на тактическое поражение.

И здесь уже есть урок для нас: зависимость от одного внешнего оператора — это уязвимость. Есть ли у Украины альтернативы?

То, что сработало против них, сработает и против нас.

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Теперь давайте подумаем, можно ли их спутники глушить, сбивать, сбивать с орбиты?

Сбивать ракетой — забудьте. Против сотен аппаратов кинетика бессмысленна: просто создаете облако обломков на своих же орбитах, нарушаете Договор о космосе, а один сбитый из трехсот ничего не меняет — это не вариант.

Заглушить сами спутники с Земли — практически невозможно. Направленная антенна, огромная скорость аппарата, узкое окно для пролета — вот именно та причина, по которой россияне за три года так и не заглушили Starlink, несмотря на всю РЭБ. Этот барьер будет защищать и "Рассвет", когда аппаратов станет сотни.

Наша задача — действовать не в воздухе, а в трех точках на земле:

Первый — наземные станции через киберпространство. Лучший пример привели сами россияне: за час до вторжения в 2022 году они вывели из строя десятки тысяч модемов Viasat по всей Европе — не сбив ни одного спутника, а стерев их память вредоносным кодом AcidRain. Центр управления и шлюзы "Рассвета" — такая же мишень. Вторая, самая дешевая — терминалы через навигацию. "Рассвет" построен на стандарте 5G NTN, который требует, чтобы терминал сам рассчитывал компенсацию по собственным координатам GNSS. Формулировка 3GPP однозначна: без действительного положения GNSS устройство просто не выходит на связь. Спуфинг навигации над нужным районом бьет не по радиоканалу, а по алгоритму: терминал с подмененными координатами рассчитывает неправильно, передача промахивается мимо окна приемника, связь обрывается. Механизм гарантированно работает для связи со смартфонами. Насколько так же уязвим широкополосный терминал с фазированной решеткой — нужно проверить на захваченном образце. Россияне пойдут по пути использования помехоустойчивых антенн и инерциальной системы навигации. А в новых версиях стандарта уже реализуется режим, устойчивый к потере GNSS. Окно есть, но оно не вечно. Третье — производство. Самый надежный способ не дать спутнику работать — не дать его изготовить и запустить. Санкции на компоненты, давление на запуски. Каждый сорванный запуск обходится дешевле любого оружия против уже выведенного аппарата. Итак: цельтесь в модем, в навигацию, в сборочный цех, в стартовую площадку. Не в небо.

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Россия вывела на орбиту новые аналоги Starlink: "Флеш" оценил их военный потенциал

Что мы вместе с нашими партнерами можем сделать прямо сейчас:

Прямые санкции против ООО "Бюро 1440" сразу в трех списках, где оно пока не фигурирует отдельной позицией: SDN США, реестр Великобритании, Entity List американского BIS. Плюс СНБО отдельно. Пакет доказательств по критическим компонентам: радиочастотный тракт, микросхемы формирования луча, высокоскоростные преобразователи, оптика, лазеры — партнерам в G7 и ЕС, с привязкой к посредникам в третьих странах (задание для разведки). Единый центр мониторинга с ежедневным отчетом: сколько плоскостей, темп запусков, что с терминалами. Планировать по показателям, а не по дате. В приоритетном порядке изымать и разбирать захваченные терминалы. Единственный способ превратить гипотезы о компонентах и GNSS в доказательства. Финансировать средства воздействия на навигацию терминалов уже сейчас, а не после появления первого дрона над Киевом. Готовиться к воздействию на наземный сегмент. Опыт Viasat показал, что это работает, причем в больших масштабах. Развернуть многоканальное управление с автопереключением между спутником, сотовыми, радиорелейными и ячеечными сетями. Закрепить договорные гарантии доступа к европейским системам. IRIS² (10,6 млрд евро) выходит в эксплуатацию около 2030 года — именно тогда, когда "Рассвет" достигнет полного покрытия. Вступать в проект сейчас в качестве партнера, а не покупателя. Оказывать давление через Международный союз электросвязи: орбита, на которой аппараты находятся в реальности, с МСЭ не согласована. Инструмент бесплатный и до сих пор простаивает. Критической инфраструктуре следует заложить в планы сценарий, при котором противник видит результат удара в реальном времени. Другие требования касаются резервирования и скорости восстановления.

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В заключение — о гигиене восприятия

Все три цифры изначально взяты из одного источника — комментария одного эксперта, данного одному изданию. Более двадцати СМИ их перепечатали. Двадцать перепечаток — не двадцать подтверждений. Это один голос, умноженный на репост. Именно так и строится большинство информационных операций.

Угроза реальна. Россия создает систему, рассчитанную на десятилетия. Но она не нависнет над нами уже следующим летом — у нас есть два–четыре года, пока группировка небольшая и не располагает серийными терминалами. И это время нужно использовать для нанесения удара по России.

Паниковать из-за неверной даты так же вредно, как и не замечать угрозы вовсе.

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