Россия вывела на орбиту новые аналоги Starlink: "Флеш" оценил их военный потенциал

Россия сделала ещё один шаг к созданию собственного аналога Starlink, увеличив количество спутников проекта "Рассвет" на орбите примерно до 40. В то же время, по оценке украинского военного эксперта Сергея Бескрестнова, для полноценного использования этой системы в военных целях стране-агрессору необходимо развернуть еще как минимум несколько сотен космических аппаратов.

Об этом сообщил внештатный советник Президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны и военный эксперт Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" в своём Telegram-канале.

По словам Бескрестнова, Россия успешно осуществила второй пакетный запуск спутников в рамках проекта "Рассвет", который Кремль развивает в качестве альтернативы американской системе спутникового интернета Starlink. После последнего запуска общее количество российских аппаратов этой группировки на околоземной орбите достигло около 40.

Эксперт отметил, что на данный момент новые спутники ещё не включены в полноценную орбитальную группировку. После завершения технических проверок, тестирования всех бортовых систем и вывода аппаратов на расчётные орбиты они смогут приступить к выполнению своих функций.

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Россия запустила вторую партию спутников проекта "Рассвет", который называют аналогом Starlink. Фото: Сергей Флэш/ Telegram

В то же время Бескрестнов подчеркнул, что нынешнее количество спутников не позволяет России использовать систему в качестве эффективного военного инструмента. Для обеспечения стабильного глобального покрытия и поддержания связи оккупационным войскам необходимо сформировать орбитальную группировку, которая будет состоять как минимум из нескольких сотен спутников.

Для сравнения эксперт привёл масштабы уже существующих международных проектов. Так, группировка Starlink компании SpaceX насчитывает более 15 тысяч спутников. Сеть OneWeb включает около 600–700 космических аппаратов, тогда как Amazon Kuiper уже имеет примерно 400–500 спутников и в перспективе планирует увеличить их количество до четырёх тысяч.

Вчера, 20 июля, российская компания "Бюро 1440", разработчик системы "Рассвет", официально сообщила об успешном выводе на орбиту второй серии спутников. В компании заявили, что после отделения от ракеты-носителя все космические аппараты установили связь с Центром управления полётами. После завершения проверок и ввода в эксплуатацию основных подсистем они начнут переход на рабочие орбиты, где будут предоставлять услуги спутниковой широкополосной связи.

Как отмечает украинское военное онлайн-СМИ "Милитарный", российский проект "Рассвет" уже вышел за рамки этапа экспериментальных испытаний и перешел к формированию полноценной спутниковой группировки. Проект реализует компания "Бюро 1440", которая намерена создать собственную глобальную низкоорбитальную сеть для высокоскоростной передачи данных.

Разработка программы продолжается уже несколько лет. В июне 2023 года Россия запустила три первых экспериментальных спутника миссии "Рассвет-1". Почти через год, в мае 2024 года, на орбиту были выведены ещё три аппарата миссии "Рассвет-2", которые использовались для отработки технологий будущих серийных спутников. Тогда же российская сторона заявила об успешном тестировании межспутниковой лазерной связи со скоростью до 10 Гбит/с.

Новый этап развертывания системы начался в марте 2026 года, когда "Бюро 1440" запустило первые 16 серийных спутников. Последний запуск стал продолжением этого процесса и свидетельствует о намерении России постепенно наращивать собственную низкоорбитальную группировку, которая в перспективе должна обеспечить спутниковую связь как для гражданских, так и для потенциальных военных нужд.

Ранее Фокус сообщал, что один из российских спутников проекта "Рассвет", который в РФ называют аналогом Starlink, вышел из строя, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. В то же время российские военные признавали, что эта система пока значительно уступает Starlink из-за слабого покрытия и ограниченных возможностей.

Кроме того, в мае командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что Россия уже работает над собственной альтернативой Starlink и, при нынешних темпах, в течение года может создать сеть спутниковой связи вдоль всей линии фронта.