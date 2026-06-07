"Прожил" три месяца: российский спутник, который называют "аналогом Starlink", упал и сгорел

Российский спутник, который Кремль называет "аналогом Starlink", сошел с орбиты и сгорел. Речь идет об одном из 16-ти спутников группы "Рассвет".

Это первая потеря в российском проекте "Рассвет", который обеспечивает РФ широкополосным спутниковым интернетом. Об этом сообщает специализированный портал RussianSpaceWeb.

В сообщении говорится, что спутник, вероятно, оказался неисправным и "прожил" всего около 3 месяцев. После запуска его двигатель не заработал, чтобы скорректировать орбиту. Поэтому он начал терять высоту и 6 июня вошел в плотные слои атмосферы, где сгорел.

"Как и ожидалось, первым спутником, вошедшим в атмосферу, стал объект 4 (2026-061D), который не выполнял маневры. Он, предположительно, сгорел в атмосфере около 6 июня 2026 года. На тот момент официальной информации о состоянии миссии не поступало", — говорится в статье.

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Зато другие 15 российских спутников находятся в рабочем состоянии и маневрируют. Следовательно, Россия уже 18 июня планирует новый запуск спутников на орбиту для усиления первой группы "Рассвет". Но официального подтверждения этой информации нет.

Известно, что армия РФ попыталась перейти на "Рассвет" после того, как ей заблокировали Starlink. Но массового подключения так и не произошло. Несколько военных корреспондентов откровенно заявляли, что технология РФ значительно уступает американской. Российские спутники слишком слабые и медленные, не имеют стабильного покрытия, а также массовых поставок.

Российский "Старлинк": что известно

Напомним, что ранее специалист по военной связи Сергей "Флеш" Бескрестнов оценил российский проект "Рассвет".

Также известно, что российская компания "Бюро 1000" потратила три года на подготовку, но все же запустила в космос спутники "Рассвет". Цель — получить систему спутниковой связи вместо Starlink.