"Прожив" три місяці: російський супутник, який називають "аналогом Starlink", впав і згорів

Російський супутник, що Кремль називає "аналогом Starlink", зійшов з орбіти та згорів. Мова йде про один із 16-ти супутників групи "Рассвет".

Це перша втрата в російському проєкті "Рассвет", який забезпечує РФ широкосмуговим супутниковим інтернетом. Про це повідомляє спеціалізований портал RussianSpaceWeb.

У повідомленні йдеться, що супутник, ймовірно, виявився несправним і "прожив" усього близько 3 місяців. Після запуску його двигун не запрацював, щоб скорегувати орбіту. Тож він почав втрачати висоту і 6 червня увійшов у щільні шари атмосфери, де згорів.

"Як і очікувалося, першим супутником, що увійшов в атмосферу, став об’єкт 4 (2026-061D), який не виконував маневри. Він, імовірно, згорів в атмосфері близько 6 червня 2026 року. На той момент офіційної інформації про стан місії не надходило", — йдеться у статті.

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Натомість інші 15 російських супутників перебувають у робочому стані та маневрують. Відтак, Росія вже 18 червня планує новий запуск супутників на орбіту для посилення першої групи "Рассвет". Але офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Відомо, що армія РФ спробувала перейти на "Рассвет" після того, як їй заблокували Starlink. Але масового підключення так і не відбулося. Декілька військових кореспондентів відверто заявляли, що технологія РФ значно поступається американській. Російські супутники занадто слабкі і повільні, не мають стабільного покриття, а також масових поставок.

Російський "Старлінк": що відомо

Нагадаємо, що раніше фахівець з військового зв’язку Сергій "Флеш" Бескрестнов оцінив російський проєкт "Рассвет".

Також відомо, що російська компанія "Бюро 1000" витратила три роки на підготовку, але все ж запустила у космос супутники "Рассвет". Мета — отримати систему супутникового зв'язку замість Starlink.