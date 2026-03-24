Міноборони РФ вивело на орбіту 16 супутників "Рассвет", які замінять Starlink (відео)

Російська компанія "Бюро 1000" витратила три роки на підготовку, але все ж запустила у космос супутники "Рассвет", заявили росЗМІ. Щоб отримати систему супутникового зв'язку замість Starlink, Російській Федерації може знадобитись понад 40 років. Як Міноборони РФ намагається відновити доступ до сучасних комунікацій, обрізаних Україною?

В ніч на 23 березня Росія запустила ракету-носій, яка вивела на орбіту 16 супутників "Рассвет", написало росЗМІ "Агентство Новости". Відповідну інформацію опублікувала у Telegram-каналі компанія "Бюро 1140", яка перші одиничні супутники вивела на орбіту у 2023 році, а потім шукала комплектуючі, щоб почати серійні пуски. На відео з кадрами пуску — російський апарат, який віддаляється від корпусу ракетоносія. Бачимо світлий корпус та устаткування, яке, як сподіваються, надаватиме росіянам доступ до мережі Інтернет без участі американської компанії SpaceX.

У дописі "Бюро 1440" вказано, що подія відбулась о 20 год 24 хв 23 березня. Запевняють, що усі супутники керуються центром управління: поки що планують провести перевірку бортових систем і лише тоді почнуть "роздавати" доступ до зв'язку. Компанія нагадала, що раніше проводила лише експериментальні пуски. Уточнило, що шлях від перших апаратів до 16 готових "Рассвет" зайняв 1000 днів (тобто три роки). На порталі компанії вказано, що супутники перебуватимуть на висоті 800 км, даватимуть швидкість 1 Гб/с, затримка сигнал 70 мс.

РосЗМІ уточнило, що ракета-носій стартувала з космодрому "Плесецьк". Зауважується, що у 2023 році відбулось тестування окремих систем, у 2024 — освоєння 5G та міжорбітального лазерного зв'язку. Крім того, з'ясувалось, що для повноцінної заміни Starlink росіяни повинні мати 250 таких супутників, тобто провести ще 15-16 пусків партіями по 16 апаратів (може зайняти до 40 років, якщо між пусками буде 1000 днів).

Starlink та ЗС РФ — деталі

Зауважмо, 26 січня медіа "Економічна правда" написала, що компанія "Бюро 1140" відклала запуск супутників, оскільки через санкції проти РФ не встигла зібрати усі супутники. При цьому у вересні 2025 року російська влада заявляла, що матиме 300 таких апаратів до кінця року. Тим часом "Агентство Новости" навело коментарі низки російських Z-блогерів, які говорили про потребу "суверенного" супутникового зв'язку, не залежного від Заходу, ще влітку 2025 року, і особливо гучно обурювались ситуації 1 лютого 2026 року, коли Україна заблокувала Starlink.

Зазначимо, наприкінці 2025- на початку 2026 року військові ЗСУ розповіли про появу терміналів Stalink на дронах ЗС РФ різних типів, завдяки чому вони отримали можливість залітати далеко вглиб української території. Зокрема, такі можливості отримали "Молнии", БК-35, "Шахеди" тощо. Один з випадків стався у січня 2026 року, коли російський ударний "Шахед" врізався у пасажирський потяг за 50 км від лінії фронту. Після цього міністр оборони Михайло Федоров звернувся до власника компанії SpaceX Ілона Маска і домовився про систему реєстрації терміналів ЗСУ і про блокування російської апаратури.

