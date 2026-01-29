"Молнии" зі Starlink б'ють по трасі на Дніпро: як ЗС РФ атакують за 70 км від фронту (фото)

Збройні сили Російської Федерації почали діставати до траси Е50 у районі міста Павлоград, підриваючи машини цивільних та військових, попередив військовослужбовець та радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов. Росіяни масово використовують дрони "Молния" зі Starlink, які дістаються за 50 км від лінії фронту. Що відбувається на Павлоградському напрямку, на шляху з Покровська до Дніпра?

На дорозі на Павлоград зафіксували удари російських дронів і тому слід бути обережним під час проїзду трасою на Дніпро, ідеться у дописі військовослужбовця та фахівця з радіотехніки. "Молнии" мають доступ до супутникового зв'язку компанії SpaceX і оператори БпЛА можуть прицільно влучати по будь-якій бажаній цілі. "Флеш" попередив, що людям краще їздити вночі, коли їх не бачитимуть дрони зі Starlink.

Бескрестнов опублікував допис з попередженням про БпЛА "Молния" ЗС РФ вдень 29 січня. До повідомлення прикріплено фото термінала Starlink, який ніс на собі безпілотник, зроблений з фанери та пінопласту. Інші два фото — уражені автомобілі. У обох випадках бачимо, що машини отримали серйозні пошкодження: покручений метал, є сліди горіння.

Відео дня

Наступ РФ - автівка, підірвана під Павлоградом, 29 січня Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Наступ РФ - вантажівка, підірвана під Павлоградом, 29 січня Фото: Сергій Флеш/ Telegram

"Будьте уважні при переміщенні важливих вантажів у світлий час доби", — написав Бескрестнов.

Наступ РФ — що відбувається під Павлоградом

"Флеш" уточнив, що удари "Молний" зі Starlink відбулись в районі населеного пункту Першотравенськ, розташованого на пів дороги між лінією боїв та Павлоградом на трасі Е50. Орієнтовна відстань до фронту — близько 50 км, показує карта проєкту DeepState. Аналітики проєкту позначили, як проходить "червона зона", підконтрольна ЗС РФ у Дніпропетровській області. Бачимо, що росіяни на півдні дістались до Єгорівки, Вишневого, Вербового, Вороного, Январського, Новоселівки, на південному заході — зупинились у районі Філії та Новопавлівки. Орієнтовна відстань до Павлограда — 70 км (по прямій).

Наступ РФ - лінія фронту у районі Павлограда Дніпропе тровської області, 28 січня Фото: DeepState

Генштаб ЗСУ зранку 29 січня розповів про ситуацію на півдні та заході Дніпропетровської області. Командування пояснило, що на Олександрівському напрямку нарахували дві атаки ЗС РФ, які відбулись в районі Єгорівки. Про інші активності ворога інформації не було.

Зазначимо, зранку 29 січня журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова повідомила про небезпеку від безпілотників ЗС РФ по дорозі на Павлоград через Миколаївку, Дмитрівку, Троїцька. З'ясувалось, що через удар російських дронів бійці ЗСУ втратили чотири автомобілі, при чому ураження відбулось за 7 км від Павлограда. Атаку могли провести, ймовірно, з використанням дрон-"матки", який випустив кілька FPV. У наступному дописі журналістки — кадри з дроном "Молния", який наздогнав та вдарив український трал. З її слів, жертвами таких БпЛА стали шість машин протягом останньої доби.

Восени 2025 року аналітики Defense Express розповіли про загрози просування ЗС РФ у бік Павлограда. Серед іншого, нагадали про підприємство, здатне виготовляти ракетне паливо.

Нагадуємо, 27 січня російське командування заявило, начебто війська РФ перебувають за 12-14 км від Запоріжжя: Фокус зібрав інформацію, чи це можливо.