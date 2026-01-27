Герасимов заявив про підхід на 12 км до Запоріжжя: що показують карти аналітиків та Генштабу

Російський генеральний штаб заявив про наближення на 12-14 км до Запоріжжя і про окупацію нового населеного пункту на шляху до обласного центру. Генеральний штаб Збройних сил України при цьому показує фрагмент карти бойових дій, на якій росіяни не пройшли далі Степногірська. Що показують карти фронту про ситуацію на Запорізькому напрямку?

27 січня начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов відвідав командний пункт угрупування "Захід" під Куп'янськом та, серед іншого, відвітував про ситуацію на фронті. У заяві російського генерала вкотре ідеться про начебто окупацію Куп'янська Вузлового, але згадують й інші відтинки фронту, ідеться у дописі у Telegram-каналі Міноборони РФ. Зокрема, росіяни можуть перебувати за 12-14 км від околиць Запоріжжя та, як запевняють, окупували село Новояковлівка. Фокус зібрав інформацію про події на південному відтинку фронту в Україні.

Герасимов розповів про наступ угрупування "Днепр", яке діє під Запоріжжям. З його слів, передові підрозділи російської армії дістались на відстань, яку пішим ходом можна пройти протягом трьох-чотирьох годин — 12-14 км. Ідеться про південні та південно-східні околиці міста, уточнив генерал. Як заявив начальник Генштабу ЗС РФ, у січні 2026 року це угрупування окупувало чотири українських села, а останній "здобуток" — Новояковлівка (Комишувахівський район Запорізької області, 6 км на північ від села Щербаки).

Наступ РФ - заява Герасимова про Запоріжжя, 27 січня Фото: Скриншот

Наступ РФ — що відбувається на Запорізькому напрямку

На карті бойових дій проєкту DeepState можна побачити, як проходить лінія фронту під Запоріжжям станом на 25 січня. Згідно з даними аналітиків, червона зона, яку повністю контролюють росіяни, розташована у Степногірську, за 19 км від околиць обласного центру. Водночас, є сіра зона, в якій помічали активність противника, і ця зона — за 12 км, у районі села Приморську, тягнеться вздовж траси Е-105. Новояковлівка — ні в сірій, ні в червоній зоні: до Запоріжжя — 22 км (по прямій). Останні зміни на даному напрямку позначені 14-15 січня: росіяни просунулись у Степногірську та поруч зі Степовим.

Наступ РФ - ситуація під Запоріжжям станом на 25 січня, DeepState Фото: DeepState

Зранку 27 січня Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на фронті та, серед іншого, розповів про ситуацію на Оріхівському напрямку. Згідно з даними командування, протягом минулої доби тут нарахували дві атаки ЗС РФ — біля Приморського та Степногірська. На фрагменту карти Генштабу бачимо, що росіяни не пройшли далі Степногірська (Запоріжжя на карті не позначили).

Наступ РФ - ситуація під Запоріжжям станом на 27 січня, Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Зазначимо, раніше речник Південного командування Владислав Волошин інформував про події під Запоріжжям. Наприклад, 17 січня Волошин повідомив, що під Оріхів та Гуляйполе перекидають нові угрупування російських десантників, оскільки наявні підрозділи "сильно пом'яли". Тим часом 26 грудня 2025 року президент РФ Володимир Путін заявив, що до Запоріжжя начебто залишилось пройти лише 16 км.

Нагадуємо, 26 січня медіа The New York Times розповіло, чому взимку продовжується наступ ЗС РФ і яку роль в цьому відіграть БпЛА.