"Добре їх пом'яли": ЗС РФ перекидають десантників під Гуляйполе та Оріхів, — Волошин (відео)

Російська армія почала перекидати підрозділи десантників на Гуляйпільський та Оріхівський напрямки. Таким чином окупанти намагаються підтримувати темпи наступальних дій.

Перекидання російських десантників свідчить про те, що тврати ворога відчутно впливають на боєздатність його підрозділів на цих напрямках, заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

"За даними нашої розвідки на Гуляйпільський і Оріхівський ворог перекидає кілька підрозділів з Придніпровського чи Херсонського напрямку. Це підрозділи їх повітряно-десантних військ. Для того, щоб підтримати темпи наступальних дій. Це говорить про те, що ті підрозділи, які зараз проводять штурмові дії, ми їх так добре пом'яли, що їм потрібне поповнення", — сказав Волошин.

Він уточнив, що за минулу добу ЗС РФ здійснили близько пів сотні бойових зіткнень — з них 31 бойове зіткнення на Гуляйпільськом.

Відео дня

"Крім того, не припинялися атаки і на Оріхівському напрямку, і на Олександрівському напрямку. Теж противник намагався пройти в глибину нашої оборони. Щодо Оріхівського напрямку, то тут ворог атакував наші позиції і в Гуляйполі, і в Дорожнянці, і в Солодкому, і в решті населених пунктів, яких є декілька коло Гуляйполя", — розповів Волошин.

Волошин підкреслив, що ворог також активно застосовує авіацію, завдаючи ударів КАБами.

У такий спосіюб росіяни намагаються зруйнувати будівлі та позиції українських оборонців.

Крім того, за словами Волошина, зменшилася кількість застосованих ворогом FPV-дронів, що повʼязано з похолоданнями.

Нагадаємо, 16 січня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ "продовужють поглинати" Гуляйполе.

Фокус також писав про те, що ЗС РФ прориваються до Степногірська.