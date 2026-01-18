"Хорошо их помяли": ВС РФ перебрасывают десантников под Гуляйполе и Орехов, — Волошин (видео)

Российская армия начала перебрасывать подразделения десантников на Гуляйпольское и Ореховское направления. Таким образом оккупанты пытаются поддерживать темпы наступательных действий.

Переброска российских десантников свидетельствует о том, что твраты врага ощутимо влияют на боеспособность его подразделений на этих направлениях, заявил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

"По данным нашей разведки на Гуляйпольский и Ореховский враг перебрасывает несколько подразделений с Приднепровского или Херсонского направления. Это подразделения их воздушно-десантных войск. Для того, чтобы поддержать темпы наступательных действий. Это говорит о том, что те подразделения, которые сейчас проводят штурмовые действия, мы их так хорошо помяли, что им нужно пополнение", — сказал Волошин.

Он уточнил, что за минувшие сутки ВС РФ осуществили около полсотни боевых столкновений — из них 31 боевое столкновение на Гуляйпольском.

"Кроме того, не прекращались атаки и на Ореховском направлении, и на Александровском направлении. Тоже противник пытался пройти в глубину нашей обороны. Относительно Ореховского направления, то враг атаковал наши позиции и в Гуляйполе, и в Дорожнянке, и в Сладком, и в остальных населенных пунктах, которых есть несколько вокруг Гуляйполя", — рассказал Волошин.

Волошин подчеркнул, что враг также активно применяет авиацию, нанося удары КАБами.

Таким способом россияне пытаются разрушить здания и позиции украинских защитников.

Кроме того, по словам Волошина, уменьшилось количество применяемых врагом FPV-дронов, что связано с похолоданием.

