ВС РФ прорываются к Степногорску: в Силах обороны предупредили, чем это угрожает Запорожью

ВС РФ пытаются прорваться к поселку Степногорск в Запорожской области. Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин объяснил, что он расположен на выгодном для оккупантов плацдарме, который открывает огонь по Запорожью.

"Стоит отметить, что сейчас довольно активное и Александровское направление, где противник также провел почти полтора десятка боевых столкновений. Здесь он пытался прорвать нашу оборону возле нескольких населенных пунктов, но это ему не удалось", — сообщил Волошин в комментарии "РБК-Украина" 14 января.

Он заверил, что защитники блокируют продвижение ВС РФ на этом участке и наносят врагу потери.

Другое достаточно активное направление — это Ореховское. На самом западном направлении в Запорожской области есть несколько точек соприкосновения. Оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону и продвинуться вглубь.

Відео дня

"В частности, это участок возле населенного пункта Степногорск. Там враг штурмует наши позиции у Плавней и Приморского и хочет подойти ближе к Степногорску, инфильтроваться туда, оттеснить Силы обороны Украины из этого населенного пункта", — уточнил спикер.

Степногорск и Запорожье на карте боевых действий Фото: Deep State

Он пояснил, что поселок расположен на выгодном плацдарме. Это — господствующие высоты в районе, поэтому их захват позволит врагу расположить там определенные виды вооружения. Таким образом ВС РФ могут держать под огневым контролем восточные, юго-восточные и южные окраины Запорожья. Кроме того, они получат возможность обстреливать логистические пути, которые ведут из Запорожья на восток — в Гуляйполь и Орехов.

Напомним, ночью на 14 января ВС РФ нанесли по меньшей мере семь авиаударов по Краматорску, а также атаковали город кассетными боеприпасами. Из-под завалов частного дома спасатели достали тело погибшего мужчины, его жена и пес выжили.

14 января Верховная Рада проголосовала за продление всеобщей мобилизации и военного положения в Украине. Срок действия предлагается продлить до 4 мая.