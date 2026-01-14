ЗС РФ прориваються до Степногірська: у Силах оборони попередили, чим це загрожує Запоріжжю

ЗС РФ намагаються прорватися до селища Степногірськ у Запорізькій області. Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин пояснив, що воно розташоване на вигідному для окупантів плацдармі, який відкриває вогонь по Запоріжжю.

"Варто зазначити, що зараз доволі активний і Олександрівський напрямок, де противник також провів майже півтора десятка бойових зіткнень. Тут він намагався прорвати нашу оборону біля кількох населених пунктів, але це йому не вдалося", — повідомив Волошин у коментарі "РБК-Україна" 14 січня.

Він запевнив, що захисники блокують просування ЗС РФ на цій ділянці й завдають ворогу втрат.

Інший досить активний напрямок — це Оріхівський. На найзахіднішому напрямку у Запорізькій області є декілька точок зіткнення. Окупанти намагаються прорвати українську оборону й просунутися вглиб.

"Зокрема, це ділянка біля населеного пункту Степногірськ. Там ворог штурмує наші позиції біля Плавнів та Приморського і хоче підійти ближче до Степногірська, інфільтруватись туди, відтіснити Сили оборони України з цього населеного пункту", — уточнив речник.

Степногірськ і Запоріжжя на мапі бойових дій Фото: Deep State

Він пояснив, що селище розташоване на вигідному плацдармі. Це — панівні висоти в районі, тож їхнє захоплення дозволить ворогу розташувати там певні види озброєння. Таким чином ЗС РФ можуть тримати під вогневим контролем східні, південно-східні та південні околиці Запоріжжя. Окрім того, вони отримають змогу обстрілювати логістичні шляхи, які ведуть із Запоріжжя на схід — до Гуляйполя та Оріхова.

Нагадаємо, вночі на 14 січня ЗС РФ завдали щонайменше сім авіаударів по Краматорську, а також атакували місто касетними боєприпасами. З-під завалів приватного будинку рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка, його дружина та пес вижили.

14 січня Верховна Рада проголосувала за продовження загальної мобілізації та воєнного стану в Україні. Термін дії пропонується подовжити до 4 травня.