ЗС РФ завдали сім авіаударів по Краматорську: є жертва, подробиці (відео)

В ніч на 14 січня росіяни завдали щонайменше сім авіаударів по Краматорську, також били касетними боєприпасами.

Журналіст "Донбас Реалії" Сергій Горбатенко, який був на місці обстрілу, розповів, що росіяни били по приватному сектору Краматорська. Один з будинків був зруйнований вщент.

З-під завалів рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка. Його дружина вижила, як і його пес.

Сусідка розповіла, що вибухів чула багато: "Були і касетні і КАБи", — повідомила вона журналісту.

Начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко згодом розповів подробиці: попередньо, війська РФ вдарили по місту із реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С". Ракети влучили по приватному сектору Краматорська, а також по складським приміщенням та цивільній інфраструктурі.

"На жаль, загинув чоловік 1964 року народження", — написав Гончаренко.

За кілька годин до авіаудару ЗС РФ атакували Краматорськ безпілотником "Ланцет", повідомили у Краматорській міській раді.

"Дрон поцілив у приватний сектор. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Пошкоджені шість приватних житлових будинків", — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 14 січня росіяни запустили по Україні "Шахеди" з різних напрямків. Під масованою атакою дронів опинився Кривий Ріг, де ворог здійснив удар по енергетичній інфраструктурі.

А в ніч на 13 січня ЗС РФ атакували Одесу. Були поранені шестеро людей, пошкоджені енергооб'єкти та цивільна інфраструктура. У мережі показали, що постраждав і відомий плаж "Ланжерон".