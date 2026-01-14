ВС РФ нанесли семь авиаударов по Краматорску: есть жертва, подробности (видео)

В ночь на 14 января россияне нанесли по меньшей мере семь авиаударов по Краматорску, также били кассетными боеприпасами.

Журналист "Донбасс Реалии" Сергей Горбатенко, который был на месте обстрела, рассказал, что россияне били по частному сектору Краматорска. Один из домов был разрушен до основания.

Из-под завалов спасатели достали тело погибшего мужчины. Его жена выжила, как и его пес.

Соседка рассказала, что взрывов слышала много: "Были и кассетные и КАБы", — сообщила она журналисту.

Начальник городской военной администрации Александр Гончаренко впоследствии рассказал подробности: предварительно, войска РФ ударили по городу из реактивной системы залпового огня "Торнадо-С". Ракеты попали по частному сектору Краматорска, а также по складским помещениям и гражданской инфраструктуре.

"К сожалению, погиб мужчина 1964 года рождения", — написал Гончаренко.

За несколько часов до авиаудара ВС РФ атаковали Краматорск беспилотником "Ланцет", сообщили в Краматорском городском совете.

"Дрон попал в частный сектор. По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждены шесть частных жилых домов", — сказано в сообщении.

Напомним, в ночь на 14 января россияне запустили по Украине "Шахеды" с разных направлений. Под массированной атакой дронов оказался Кривой Рог, где враг совершил удар по энергетической инфраструктуре.

А в ночь на 13 января ВС РФ атаковали Одессу. Были ранены шесть человек, повреждены энергообъекты и гражданская инфраструктура. В сети показали, что пострадал и известный плаж "Ланжерон".