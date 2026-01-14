"Будет сложно": Кривой Рог массированно атаковали "Шахеды", людей призывают запастись водой

В ночь на 14 января россияне запустили по Украине "Шахеды" с разных направлений. Под массированной атакой дронов оказался Кривой Рог, где враг совершил удар по энергетической инфраструктуре.

На фоне атаки дронов в городе прогремела серия взрывов. Об этом сообщили местные СМИ.

Первые взрывы в Кривом Роге прозвучали еще перед 23:00 часами. В городе работали силы ПВО по вражеским дронам в небе.

Об атаке на Кривой Рог около полуночи сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул. По его информации, россияне направили "Шахеды" по объекту инфраструктуры в Кривом Роге.

"Слава Богу, пострадавших нет. Последствия будем восстанавливать", — отметил Вилкул.

После полуночи атака на Кривой Рог продолжилась: мониторинговые каналы и Воздушные силы предупреждали о движении еще групп беспилотников курсом на город.

Вилкул снова сообщил о массированных ударах по инфраструктуре. Он также призвал жителей Кривого Рога сделать запасы воды и зарядить гаджеты.

"Прошу набрать воды и зарядить гаджеты, если есть такая возможность. Будет сложно", — написал чиновник.

Местное медиа "Свои Кривой Рог" отметило, что россияне "погружают город в темноту и тотальный холод".

Также в криворожских Telegram-каналах писали, что после взрывов у некоторых жителей начались перебои со светом.

Информация о последствиях массированной атаки на город, разрушениях, жертвах или пострадавших не поступала.

