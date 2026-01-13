Атака на Одессу : в результате взрыва пострадало генеральное консульство Польши

В ночь на 13 января российская армия снова атаковала Одессу. В результате есть разрушения не только энергетической инфраструктуры, но и гражданских объектов.

В частности, под удар попало здание генерального польского консульства в Одессе, сообщил спикер Министерства иностранных дел Польши Мацей Вевюр.

"Еще одна ночь российского террора. Польское консульство в Одессе пострадало в результате ночного взрыва. Никто из наших сотрудников не пострадал. Выражаю глубокое уважение всей команде МИД Польши, работающей в Украине", – написал он в Х.

В интервью Polska Agencja Prasowa Вевюр уточнил, что в здании разбиты окна, и уточнил, что повреждения будут устранены в ближайшее время.

Учреждение продолжает работать в обычном режиме.

Представитель МИДа Польши также добавил, что ведомство не планирует вызывать российского представителя или направлять ноту российской стороне, поскольку позиция его страны предельно ясна и неоднократно озвучивалась.

Відео дня

"Мы безоговорочно осуждаем всю российскую агрессию против Украины и российские бомбардировки. Мы долгое время работали над тем, чтобы положить конец этой агрессии. Однако у нас сложилось впечатление, что чем ближе Запад подходит к разумному предложению о ее прекращении, тем больше Россия наращивает свои действия", — отметил он.

По информации Владимира Зеленского, в ночь с понедельника на вторник ВС РФ выпустили по Украине около 300 ударных беспилотников, а также 18 баллистических ракет и семь крылатых ракет. Основной фокус оккупантов был сосредоточен на энергообъектах.

Как пишет "Думская", в результате атаки также повреждены городская клиническая больница №5, профессиональный лицей строительства и архитектуры, спортзал и дома мирных жителей.

Также частично разрушен пляж "Ланжерон".

Напомним, в результате очередного обстрела энергетики российскими оккупантами существенно ухудшилась ситуация с теплом и светом в Киеве.