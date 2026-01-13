Ситуация на правом берегу ухудшилась, Кабмин координирует супермаркеты: что со светом в Киеве

Ситуация со светом в столице и регионе ухудшается, и правый берег столицы по уровню проблем с электроснабжением практически сравнялся с левым. Люди спешат закупиться продуктами в ожидании закрытия магазинов, а в Минэнерго даже не берутся прогнозировать, когда ситуация если не улучшится, то хотя бы стабилизируется.

Работы по восстановлению разрушенных ударами ВС РФ энергообъектов идут круглосуточно, и ремонтные бригады стараются делать все возможное, чтобы вернуть свет, заявил во время онлайн-брифинга по ситуации с электро-, тепло и водоснабжением после российских обстрелов и в морозную погоду заместитель министра энергетики Украины Николай Колиснык.

"Работы продолжаются и будут проходить фактически круглосуточно, несмотря на все сложные погодные условия, чтобы как можно быстрее стабилизировать и перейти в плановый график. Но ситуация достаточно сложная, и мы видим, что сейчас никаких прогнозов мы не можем давать", – отметил он.

Колиснык напомнил, что в ночь с 12 на 13 января враг нанес повторные удары по энергетике, использовав как дроны, так и баллистику.

"Мы видим, что враг идет ва-банк и тратит все существующие силы и средства для разрушения энергетической составляющей. Особый прицел идет по Киеву, по большим населенным пунктам. Энергосистема имеет повреждения в части генерации передачи и распределения электроэнергии после прошлых обстрелов, и дополнительные обстрелы не добавляют мощностей", – объяснил Колиснык, отмети, что это влияет на темпы восстановления.

По его словам, последствия атак усложняются погодой, которая этой зимой довольно суровая.

В свою очередь народный депутат Александр Колтунович предупредил, что ситуация уже критическая в некоторых регионах.

"Мы погружаемся в блэкаут. В отдельных городах (Ирпень, Буча, Гостомель) он уже наступил", – заявил он.

Ситуация в Киеве ухудшается

Гендиректор YASNO Сергей Коваленко констатирует, что ситуация на правом берегу ухудшилась до уровня левого берега, а весь город – в экстренных отключениях. Он также отметил, что аварийные службы получают огромное количество заявок о проблемах со светов, и по факту 70% выездов бригад, которые и так работают на пределе сил, – это условно ложные:

"То есть люди делают заявки, потому что света меньше, чем ожидали. Или проблемы на домах. И только 30% – это реальные проблемы, где нужно вмешательство бригад сетей. Очень прошу оставлять заявки реальные. Потому что очень много аварий и хочется, чтобы ресурс использовался там, где он действительно нужен", – говорится в публикации.

Киев без света: что известно на 13 января

Мэр Киева Виталий Кличко утром заявил, что после очередного обстрела Киева дефицит электроэнергии испытывают даже объекты критической инфраструктуры. По его словам, около 500 домов в столице остаются без отопления.

Киевляне учатся жить в условиях постоянного холода и активно пользуются "пунктами незламності".

В соцсетях пользователи показывают, как переживают холод в квартирах. Они ходят и спят в теплой одежде, ходят заряжать гаджету туда, где есть электричество и ждут потепления.

Очереди возле АТБ и объяснения ритейлеров

Днем в сетях распространилось видео с Оболони, где у супермаркета АТБ образовалась большая очередь. Люди спешат купить воду и продукты, пока магазины еще работают.

Еще вчера в СМИ появилась информация, что часть супермаркетов крупных сетей закрываются из-за отключения света. Например, в Novus заявили, что не все магазины могут работать как обычно. По состоянию на утро 13 января не работали примерно 17 супермаркетов в Киеве и области. В "Сильпо" также сообщили о закрытии отдельных магазинов из-за холода и отключения электроэнергии. Генераторы не справляются с объемом работы по обеспечению электричеством больших помещений.

Что касается ситуации с работой АТБ, то вчера пресс-служба сети опровергла информацию о закрытии своих магазинов в Киеве и области, хотя очевидцы из Ирпеня пишут, что некоторые из маркетов сети у них в городе все же закрыты.

Что с топливом в Киеве и области

В некоторых пабликах была информация о том, что у заправок образовались большие очереди за бензином и дизтопливом, однако "Киев 24" опровергает ажиотаж на АЗС. Киеве массовый наплыв авто не фиксируется, заправки работают в обычном режиме, без очередей.

В то же время в пригороде, в частности, в Ирпене и Буче, наблюдается повышенный спрос на горючее — его покупают преимущественно для генераторов из-за сложной ситуации с электроснабжением.

Глава правительства Юлия Свириденко отчиталась, что некоторые дома в Киеве подключают к большим генераторам, а также поручила Кабмину контролировать ситуацию с обеспечением людей продуктами и работу сетей супермаркетов.