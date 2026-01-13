Частичный блэкаут в Киеве: люди спешат купить еду в еще работающих супермаркетах (видео)

Возле супермаркета АТБ в одном из районов Киева образовалась огромная очередь. Люди спешат купить еду и воду, боясь, что из-за сложной ситуации со светом магазины могут закрыться.

Видео с киевлянами возле пока еще работающего АТБ на Оболони публикуют местные Telegram-канали, в том числе и "Киев 24".

По словам очевидцев, многие магазины, в частности, сети АТБ, вывесили на двери сообщения о временном закрытии. В объявлениях указываются адреса ближайших торговых заведений.

Фото: Соцсети

Еще вчера в СМИ появилась информация, что часть супермаркетов крупных сетей закрываются из-за отключения света

Например, в Novus заявили, что не все магазины могут работать как обычно. По состоянию на утро 13 января не работали примерно 17 супермаркетов в Киеве и области.

В "Сильпо" также сообщили о закрытии отдельных магазинов из-за холода и отключения электроэнергии. Генераторы не справляются с объемом работы по обеспечению электричеством больших помещений.

Відео дня

Что касается ситуации с работой АТБ, то вчера пресс-служба сети опровергла информацию о закрытии своих магазинов в Киеве и области.

"На сегодняшний день все магазины торговой сети "АТБ" в Киеве и Киевской области работают в штатном режиме. Торговые объекты компании снабжены автономными источниками питания (генераторами), что позволяет поддерживать бесперебойную работу даже при перебоях с электроснабжением. В редких случаях возникновения технических или логистических трудностей компания оперативно реагирует и принимает необходимые меры для их устранения, чтобы гарантировать стабильную работу магазинов и доступность товаров для потребителей", – говорилось в сообщении.

По сегодняшней ситуации с очередями у супермаркетов в АТБ пока ничего не комментировали.

Тем временем в Ирпене и Буче фиксируют большие очереди на АЗС, пишут местные каналы. Люди массово заправляются, в том числе и для генераторов. Также жители Ирпеня сообщают, что супермаркеты АТБ и "Сільпо" в районе парка "Центральный" не работают.

Ситуация с энергоснабжением в Киеве и области тем временем остается очень сложной, и электричества не хватает даже на критическую инфраструктуру. В некоторых районах столицы люди сидят без света и тепла пятые сутки, а в Буче и Гостомеле аварийно-ремонтные работы продолжатся до 15 января.