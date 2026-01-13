Киев без света: 500 домов остаются без отопления, к многоэтажкам подвозят большие генераторы

13 января российские оккупанты снова ударили по Киеву и области области дронами и баллистикой, и под прицелом были, как всегда, энергообъекты. Из-за этого дефицит электроэнергии в системе еще больше усилился.

Ее не хватает даже для обеспечения критической инфраструктуры, написал мэр Киева Виталий Кличко.

"Энергетики работают. Но ситуация очень сложная", – отметил градоначальник.

Что касается отопления, то сейчас без тепла около 500 многоэтажных домов. Как и в случае с электричеством, ремонтные бригады энергетиков работают круглосуточно.

Кличко также опроверг информацию о закрытии супермаркетов крупных сетей, заявив, что она не соответствует действительности.

"Спасибо бизнесу, который продолжает работать, чтобы снабжать необходимыми продуктами и товарами жителей города в условиях чрезвычайной ситуации", – подчеркнул мэр.

Отметим, что вчера некоторые ритейлеры "Novus" и "Сільпо" все же предупредили о проблемах. Они подчеркнули, что не все магазины могут работать в обычном режиме.

В связи с ухудшением ситуации с электричеством в столице "Киевпастранс" временно приостановил движение наземного электротранспорта на правом берегу Киева. Для сохранения транспортного сообщения на отдельных направлениях организована работа дублирующих автобусных маршрутов.

В районах Киева, где есть самые большие проблемы с заживлением, ГСЧС обеспечивает жилые дома генераторами большой мощности. Они также снижают нагрузку на систему и обеспечивают жизнедеятельность целых кварталов, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Киевские многоквартирные дома начали напрямую подключать к генераторам Фото: Юлия Свириденко / Facebook

Утром ДТЭК проинформировала о введении экстренных отключений света в Киеве и Бучанском районе из-за очередных обстрелов.

В некоторых городах области, где проводятся ремонтные работы, людей уже предупредили, что света и тепла может до 15 января.

Тем временем жители левобережных районов Киева, где сейчас самая сложная ситуация с теплом и светом, ходят греться и заряжать гаджеты в "пункти незламності". По их словам, в некоторых домах отопления и электроэнергии нет уже пятые сутки.

Напомним, почему ТЭЦ в Киеве невозможно уберечь от российских ракет.