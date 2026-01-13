Графики снова не действуют: в Киеве и области введены аварийные отключения света

Причины введения ограничений — ракетно-дроновая атака на энергообъекты, сильный мороз и последствия непогоды на Киевщине.

В "Укрэнерго" предупредили, что предварительно обнародованные операторами систем распределения графики обесточиваний в Киеве и области пока не действуют.

И напомнили, что энергетики круглосуточно работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.

Аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

"Следите за сообщениями на страницах облэнерго. Если у вас сейчас есть электроэнергия — пожалуйста, потребляйте ее экономно!" — сообщили в "Укрэнерго".

Воздушную тревогу в Киеве отменили только около 9 часов утра. До того в столице были слышны взрывы.

Фокус сообщал, что ночью 13 января в Киеве прогремела серия мощных взрывов. Россияне ударили по столице баллистическими ракетами, а также запустили скоростные цели в направлении Кривого Рога и Запорожья. После взрывов в Киевской области и в столице начались перебои со светом.

Позже стало известно, что в ночь на 13 января россияне совершили массированную комбинированную атаку ракетами и дронами на Харьков и пригород: попали по детскому санаторию и по терминалу "Новой почты".