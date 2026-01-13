Графіки знову не діють: у Києві та області запроваджено аварійні відключення світла

Причини запровадження обмежень – ракетно-дронова атака на енергооб’єкти, сильний мороз та наслідки негоди на Київщині.

В "Укренерго" попередили, що попередньо оприлюднені операторами систем розподілу графіки знеструмлень у Києві та області наразі не діють.

Та нагадали, що енергетики цілодобово працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

"Стежте за повідомленнями на сторінках обленерго. Якщо у вас зараз є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо!" – повідомили в "Укренерго".

Повітряну тривогу в Києві відмінили тільки близько 9 години ранку. До того в столиці було чути вибухи.

Фокус повідомляв, що уночі 13 січня у Києві пролунала серія потужних вибухів. Росіяни вдарили по столиці балістичними ракетами, а також запустили швидкісні цілі у напрямку Кривого Рогу та Запоріжжя. Після вибухів на Київщині та у столиці почалися перебої зі світлом.

Пізніше стало відомо, що в ніч на 13 січня росіяни здійснили масовану комбіновану атаку ракетами та дронами на Харків та передмістя: влучили по дитячому санаторію та по терміналу "Нової пошти".