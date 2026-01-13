Росіяни обстріляли термінал "Нової пошти" і вдарили по дитячому санаторію у Харкові: наслідки нічної атаки (відео)

У ніч на 13 січня росіяни здійснили масовану комбіновану атаку ракетами та дронами на Харків та передмістя, внаслідок чого відомо про пожежі, руйнування, загиблих та постраждалих.

Під ворожою атакою на Харківщині цієї ночі зокрема опинився термінал "Нової пошти". Про це повідомили у Telegram-каналі Харківської обласної прокуратури.

У прокуратурі показали кадри з місця подій. На відеоролику видно масштаби руйнувань, що спричинила нічна атака. Рятувальники розбирають завали.

За інформацією харківських Telegram-каналів, росіяни зруйнували термінал "Нової пошти" у Пісочинській громаді. Інформації про постраждалих через удар по будівлі наразі не розголошували.

Уночі також росіяни били по Харкову "Шахедами". Як повідомляв міський голова Ігор Терехов, один з ворожих дронів поцілив по будівлі дитячого санаторію, розташованому у Шевченківському районі міста. Внаслідок влучання на місці трапилася пожежа, за попередніми даними ОВА, постраждалих немає.

Відео дня

Основний удар під час нічної атаки росіяни спрямували на передмістя Харкова. Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив уранці, що кількість жертв від російського удару зросла до чотирьох осіб. Ще шестеро людей поранені.

Інші наслідки російської атаки на Харків та передмістя уточнюються. Оперативні служби продовжують працювати на місцях.

Нагадаємо, уночі росіяни атакували Україну балістичними ракетами та "Шахедами": вибухи лунали в Одесі та Харкові, частина дронів рухалася на захід країни.

Також уночі ЗС РФ атакували Київ та область балістичними ракетами: внаслідок ударів почалися перебої зі світлом та стрибки напруги.