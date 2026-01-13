Россияне обстреляли терминал "Новой почты" и ударили по детскому санаторию в Харькове: последствия ночной атаки (видео)

В ночь на 13 января россияне совершили массированную комбинированную атаку ракетами и дронами на Харьков и пригород, в результате чего известно о пожарах, разрушениях, погибших и пострадавших.

Под вражеской атакой на Харьковщине этой ночью в частности оказался терминал "Новой почты". Об этом сообщили в Telegram-канале Харьковской областной прокуратуры.

В прокуратуре показали кадры с места событий. На видеоролике видны масштабы разрушений, которые вызвала ночная атака. Спасатели разбирают завалы.

По информации харьковских Telegram-каналов, россияне разрушили терминал "Новой почты" в Песочинской громаде. Информации о пострадавших из-за удара по зданию пока не разглашали.

Ночью также россияне били по Харькову "Шахедами". Как сообщал городской голова Игорь Терехов, один из вражеских дронов попал по зданию детского санатория, расположенном в Шевченковском районе города. В результате попадания на месте случился пожар, по предварительным данным ОГА, пострадавших нет.

Основной удар во время ночной атаки россияне направили на пригород Харькова. Председатель ОВА Олег Синегубов сообщил утром, что количество жертв от российского удара возросло до четырех человек. Еще шесть человек ранены.

Другие последствия российской атаки на Харьков и пригород уточняются. Оперативные службы продолжают работать на местах.

Напомним, ночью россияне атаковали Украину баллистическими ракетами и "Шахедами": взрывы раздавались в Одессе и Харькове, часть дронов двигалась на запад страны.

Также ночью ВС РФ атаковали Киев и область баллистическими ракетами: в результате ударов начались перебои со светом и скачки напряжения.