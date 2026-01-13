Взрывы в Одессе и Харькове, БпЛА летят на Ровненщину: россияне атакуют Украину "Шахедами" и ударили баллистикой

В ночь на 13 января россияне запустили по Украине ударные беспилотники с разных направлений, а также баллистические ракеты с востока. Взрывы на фоне атаки прозвучали в частности в Одессе и Харькове, "Шахеды" добрались до западных регионов.

Воздушная тревога из-за угрозы "Шахедов" была объявлена в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Ровненской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях, а также в столице. Фокус собрал все, что известно о ночном обстреле россиян.

Взрывы в Одессе

Массированная атака на Украину началась около полуночи: корреспондент Фокуса сообщил о взрывах в Одессе. По данным мониторинговых каналов, в направлении города на низкой высоте летели ударные БпЛА.

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак также сообщил о взрывах в городе и призвал жителей находиться в укрытиях. По данным главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, в городе работали силы ПВО по вражеским дронам.

Информации о последствиях атаки на Одессу на момент публикации не поступало.

Атака на Харьков

Около 00:10 часов в ряде областей также объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики, сообщили Воздушные силы. Через несколько минут был зафиксирован выход скоростных целей в направлении Харькова.

Впоследствии в Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ и председатель ОВА Олег Синегубов.

Впоследствии чиновник добавил, что взрывы, которые слышали в Харькове, прозвучали за пределами города. Там после ударов баллистических ракет начался пожар, известно о по меньшей мере одном пострадавшем человеке.

В то же время городской голова Харькова Игорь Терехов отметил, что удары ВС РФ зафиксированы в ближайшем пригороде. Также мэр предупредил о большом количестве вражеских "Шахедов" в небе над областью.

По данным мониторинговых каналов, на Харьковщине было зафиксировано около 15 дронов. Информация о последствиях атаки на город уточняется.

Кроме того, взрывы слышали на Днепропетровщине. "Суспільне" в частности информировало о звуках взрывов в Павлограде.

Атака "Шахедов" в ночь на 13 января — где угроза ударов

Воздушная тревога около 00:30 часов начала распространяться на севере страны и в западной части. Воздушные силы предупредили о движении "Шахедов" через Житомирскую область в направлении Ровненской.

Также БпЛА был зафиксирован в Черниговской области курсом на запад, в Харьковской области курсом на Полтавскую.

Скриншот | Воздушные силы предупредили о движении дронов по состоянию на 00:30 часов

Вражеские БпЛА направлялись на Сумы и курсом на Запорожье.

Напомним, 12 января Владимир Зеленский предупредил, что РФ готовится к массированной атаке на Украину в ближайшее время.

Ночью 12 января ВС РФ атаковали Киев "Шахедами", после чего в столице начался пожар.