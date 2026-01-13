Вибухи в Одесі та Харкові, БпЛА летять на Рівненщину: росіяни атакують Україну "Шахедами" та вдарили балістикою

У ніч на 13 січня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники з різних напрямків, а також балістичні ракети зі сходу. Вибухи на тлі атаки пролунали зокрема в Одесі та Харкові, "Шахеди" дісталися західних регіонів.

Повітряну тривогу через загрозу "Шахедів" було оголошено у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Рівненській, Харківській, Чернігівській та Черкаській областях, а також у столиці. Фокус зібрав усе, що відомо про нічний обстріл росіян.

Вибухи в Одесі

Масована атака на Україну почалася близько опівночі: кореспондент Фокусу повідомив про вибухи в Одесі. За даними моніторингових каналів, у напрямку міста на низькій висоті летіли ударні БпЛА.

Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак також повідомив про вибухи у місті та закликав мешканців перебувати в укриттях. За даними голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, у місті працювали сили ППО по ворожих дронах.

Відео дня

Інформації про наслідки атаки на Одесу на момент публікації не надходило.

Атака на Харків

Близько 00:10 години у низці областей також оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики, повідомили Повітряні сили. Через кілька хвилин було зафіксовано вихід швидкісних цілей у напрямку Харкова.

Згодом у Харкові прогриміла серія вибухів, повідомили ЗМІ та голова ОВА Олег Синєгубов.

Згодом чиновник додав, що вибухи, які чули у Харкові, пролунали за межами міста. Там після ударів балістичних ракет почалася пожежа, відомо про щонайменше одну постраждалу людину.

Водночас міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що удари ЗС РФ зафіксовано у найближчому передмісті. Також мер попередив про велику кількість ворожих "Шахедів" у небі над областю.

За даними моніторингових каналів, на Харківщині було зафіксовано близько 15 дронів. Інформація щодо наслідків атаки на місто уточнюється.

Окрім того, вибухи чули на Дніпропетровщині. "Суспільне" зокрема інформувало про звуки вибухів у Павлограді.

Атака "Шахедів" у ніч на 13 січня — де загроза ударів

Повітряна тривога близько 00:30 години почала поширюватися на півночі країни та у західній частині. Повітряні сили попередили про рух "Шахедів" через Житомирську область у напрямку Рівненської.

Також БпЛА було зафіксовано у Чернігівській області курсом на захід, у Харківській області курсом на Полтавську.

Скриншот | Повітряні сили попередили про рух дронів станом на 00:30 годину

Ворожі БпЛА прямували на Суми та курсом на Запоріжжя.

Новина доповнюється…

Нагадаємо, 12 січня Володимир Зеленський попередив, що РФ готується до масованої атаки на Україну найближчим часом.

Уночі 12 січня ЗС РФ атакували Київ "Шахедами", після чого у столиці почалася пожежа.