"Хочуть скористатися холодом": Росія масовано атакує Україну найближчим часом, — Зеленський

Росія може готувати новий масований комбінований удар по Україні із застосуванням ракет і ударних безпілотників. За даними розвідки, ворог планує використати холодну погоду, аби посилити тиск на українську систему протиповітряної оборони.

У своєму Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський під час традиційного вечірнього звернення заявив, що відповідна інформація надійшла від розвідувальних служб. За його словами, російська армія готує масштабну атаку, у якій поєднуватиме дрони та ракетне озброєння.

Глава держави зазначив, що удар може бути завданий уже найближчим часом. У зв’язку з цим він закликав українців уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги, дотримуватися правил безпеки та не нехтувати укриттями.

"Є інформація від розвідки: росіяни готують новий масований удар. Дрони для виснаження ППО й ракети. Хочуть скористатися холодом", — додав презендент.

Відео дня

Водночас громадський діяч і блогер Андрій Смолій у своєму Telegram-каналі також повідомив про підготовку Росією стратегічної авіації до можливого удару. За його даними, противник може задіяти від дев’яти до десяти літаків Ту-95 та Ту-160.

Крім того, за наявною інформацією, російські війська планують застосування ударних безпілотників типу "Шахед", а також готують до бойового використання літаки МіГ-31К, які є носіями ракет "Кинджал". Очікується, що підготовка та можливе застосування цих засобів ураження можуть відбутися протягом найближчих 24–72 годин.

Нагадаємо, що 8 січня під час вечірнього звернення президент України Володимир Зеленський попередив про ймовірність нового масованого удару з боку Росії, який, за його словами, міг відбутися в ніч на 9 січня. Він закликав громадян уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги та за потреби негайно прямувати в укриття. Пізніше ймовірність атаки також підтвердили у Посольстві США в Україні.

Згодом стало відомо, що в ніч на 9 січня Росія здійснила масований комбінований удар по Україні із застосуванням дронів, крилатих і балістичних ракет. Внаслідок атаки у Києві виникли перебої з опаленням і водопостачанням, а у Львів вдарили "Орешником".