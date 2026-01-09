Масований обстріл України: які наслідки атаки у Києві та що відомо про удар "Орешником" по Львову

Росія в ніч на 9 січня завдала масованого комбінованого удару по Україні, застосовуючи одночасно дрони, крилаті та балістичні ракети. У Києві спостерігаються перебої з опаленням і водопостачанням, а також у мерезі припускають, що ворог міг ударити "Орешником" по критично важливому об'єкту у Львові.

Під час масованого обстрілу України 9 січня більшість ворожих повітряних цілей рухалися на столицю. Фокус розповідає, що відомо про атаку та її наслідки.

Обстріл України 9 січня: маршрути ракет і дронів

Моніторинговий Telegram-канал monitoring опублікував мапу руху російських повітряних цілей під час комбінованої атаки в ніч на 9 січня. За словами OSINT-аналітиків, росіяни застосували терор у два етапи: спочатку атакували ударними безпілотниками житлові будинки, а потім вдарили по енергетичній інфраструктурі.

Щодо балістичної ракети, якою було атаковано Львівську область, аналітики вважають, що РФ могда застосувати "Орешник", щоб залякати партнерів України, які погодилися позмістити свої війська для стримування росіян після потенційного припинення вогню.

Обстріл України 9 січня: наслідки для Києва

Пресслужба поліції Києва станом на 7:00 повідомляла про 4 загиблих, серед яких медичний працівник, і 24 поранених внаслідок удару по столиці в ніч на 9 січня. Російські дрони та ракети завдали руйнувань у Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Шевченківському, Печерському та Голосіївському районах. Пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні житлові будинки, дитячий садок, гаражні кооперативи, автівки та інфраструктурні об'єкти.

Серед 24 потерпілих українців також були працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій і троє медиків, які працювали на місці обстрілу в Дарницькому районі, коли РФ завдала повторного удару.

Міський голова Віталій Кличко розповів, що під час нічного удару ЗС РФ по Києву в Дарницькому районі впали ворожі БПЛА та уламки дронів; у Деснянському безпілотник влучив у дах 18-поверхового житлового будинку і спричинив пожежу, а в іншій багатоповерхівці виникло задимлення у під'їзді; в Дніпровському районі уламки падали на одноповерхову нежитлову будівлю, а також спричинили пожежі в 16-ти і 9-типоверховому житлових будинках; у Печерському районі через падіння удамків БПЛА частково зруйновано фасад дев'ятиповерхівки.

В пресслужбі ДСНС розповіли про порятунок у Київській області родини з Броварщини: п'ятирічної дитини, матері, батька та бабусі. Їх деблокували з-під завалів і надали медичну допомогу.

Відключення світла, проблеми з водою й опаленням у Києві

Київська міська державна адміністрація повідомляла про перебої з водопостачанням й опаленням у Деснянському, Печерському районах, у частинах Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Оболонського, Подільського, Солом’янського та Шевченківського районів. Міський голова Віталій Кличко заявляв про пошкодження внаслідок російської атаки 9 січня критичної інфраструктури.

В компанії ДТЕК повідомили, що на лівому березу столиці через комбіновану атаку РФ були застосовані екстрені відключення електроенергії. На правому березі Києва продовжують діяти графіки.

"Енергетики вже працюють, щоб повернути світло та тепло в домівки киян. В першу чергу намагаємось заживити критичну інфраструктури столиці", — сказали в компанії.

Метро Києва й інший транспорт змінили рух

Через масований обстріл і удари по інфраструктурі в метро Києва поїзди "червоної" лінії курсують зі змінами. Призупинено рух між станціям "Дніпро" – "Лісова", а на ділянці "Академмістечко" – "Арсенальна" час очікування потягів становить 3:30-3:45 хвилин.

Через відсутність напруги в контактній мережі у Києві затримується рух тролейбусів №№ 1, 11, 12, 14, 15, 38, 43 на проспекті Науки, бульварі Миколи Міхновського, ст. м. "Либідська", бульварі Лесі Українки.

На лівому березі через аварійні відключення електроенергії організовано рух автобусів на заміну електротранспорту, зокрема за тролейбусними маршрутами:

29-ТР – "Дарницька площа – зал. станція "Зеніт";

30-ТР – "вул. Милославська – вул. Кадетський Гай";

31-ТР – "вул. Милославська – ст. м. Лук'янівська";

37-ТР – "вул. Милославська – ст. м. Лісова";

43-ТР – "Кібцентр – Дарницька площа";

47-ТР – "вул. Милославська – ст.м. Мінська";

50-КР – "вул. Милославська – Дарницька площа";

50-ТР – "вул. Милославська – ст. м. Либідська".

Також автобуси замінили трамваї на маршрутах:

22-Т – "просп. Воскресенський – ЗЗБК";

27-Т – "вул. Милославська – ст. м. Позняки";

28-Т – "вул. Милославська – ст. м. Лісова";

29-Т – "ст. м. Бориспільська – ст. м. Лісова".

Удар "Орешника" по Львову

Після оголошення загрози балістичного удару близько півночі потужні вибухи пролунали у Львові, також їх буо чутно в сусідніх населених пунктах. В мережі припустили, що РФ могла застосувати балістину ракету середньої дальності "Орешник" без бойової частини. Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив про пошкодження критичної інфраструктури в регіоні.

Пресслужба Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України заявила, що РФ вдарила по Львову балістичною ракетою о 23 годині 47 хвилин, і ціль рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину. Тип ракети пообіцяли встановити після вивчення її елементів. Міський голова Львова Андрій Садовий зауважував, що наразі невідомо, чи завдала Росія удару "Орешником".

Начальник управління комунікацій Повітряних сил України Юрій Ігнат казав у коментарі "РБК-Україна", що не виключає пуски балістики з полігону в РФ "Капустин Яр" у час, коли пролунали вибухи у Львівській області.

О 7:51 міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що в селищі Рудно Львівської громади під час російської атаки спрацювала автоматична система безпеки газу.

"З міркувань безпеки газопостачання тимчасово припинене для 376 абонентів на кількох вулицях. Це не аварія в мережі — захист спрацював через ударну хвилю", — наголосив він.

За словами Садового, на місці працюють фахівці, і подачу газу відновлять після перевірки обладнання.

В Міністерстві оборони РФ о 8:00 заявили, що в ніч на 9 січня вдарили ракетою "Орешник" по критично важливому об'єкту в Україні у відповідь на нібито "атаку на резиденцію" Володимира Путіна у Новгородській області 29 грудня. Зазначимо, видання The Wall Street Journal 31 грудня з посиланням на ознайомлені з розвідданими джерела писало, що ЦРУ спростувало фейк Кремля про атаку на резиденцію Путіна українських дронів.

Нагадаємо, 8 січня росіяни вдарили артилерією по кафе у центрі Херсона, двоє чоловіків загинули на місці, ще один із поранених помер у лікарні.

Також 8 січня росіяни атакували ракетами "Іскандер" Кривий Ріг, серед поранених є неповнолітні.