Трампу вже доповіли: ЦРУ спростувало вигадки Кремля про атаку на резиденцію Путіна, — WSJ

Україна не завдавала ударів дронами по резиденції президента Росії Володимира Путіна на Валдаї і американська розвідка вже доповіла про це президенту США Дональду Трампу.

Київ навіть не намагалвся уразити маєток Путіна у Новгородській області, пише The Wall Street Journal із посиланням на на власні джерела, які ознаймлені з розвідданими.

Зазначається, що Центральне розвідувальне управління дійшло висновку, що жодної спроби атаки на резиденцію Путіна не було.

Американська розвідка вважає, що Україна намагалася вдарити по військовому об'єкту, по якому ЗСУ раніше вже успішно били. Цей об'єкт розташований також у Новгородській області, де й заміська резиденція Путіна, хоча й перебувають на великій відстані один від одного.

Автори матеріалу не уточнили, про який саме військовий об'єкт йдеться.

Журналісти підкреслили, що Дональд Трамп, ймовірно, вже в курсі цих розвідданих.

Нагадаємо, 31 грудня Трамп зробив репост статті New York Post під заголовком "Блеф Путіна щодо "атаки" показує, що саме Росія стоїть на заваді миру".

Водночас самі росіяни спростували фейк Кремля про атаку дронів на резиденцію Путіна.