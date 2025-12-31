"Путіну запропонували мир, а він плюнув Америці в обличчя": Трамп зробив репост критичної статті NYP

У матеріалі New York Post Путіна названо головною перешкодою на шляху до миру в Україні. А в пості президента США повідомляється, що заява Путіна про "атаку дронів" на його резиденцію в Новгородській області показує, що саме Росія стоїть на шляху до миру.

Пост президент США Дональд Трамп зробив у своїй соціальній мережі TruthSocial. Також він опублікував посилання на матеріал New York Post.

Трамп зробив репост статті в якій критикують Путіна

У статті йдеться, що після зустрічі Трампа з Володимиром Зеленським 28 грудня в Мар-а-Лаго президент України пішов на компроміс щодо багатьох пунктів мирного плану, а Трамп заявив, що готовий відвідати Україну, щоб переконати український парламент піти на територіальні поступки.

Але після цього Володимир Путін, названий у статті диктатором, через главу МЗС РФ Сергія Лаврова заявив, що українці атакували його резиденцію в Новгородській області. Через це у росіян не було іншого вибору, окрім як зайняти "жорсткішу позицію" на переговорах, заявив того ж дня прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

Відео дня

"Подумати тільки, Путін, який веде жорстоку війну вже майже чотири роки, вважає, що будь-яке насильство на його околицях заслуговує на особливе обурення. Зрештою, на Різдво Росія запустила 131 безпілотник по Києву та іншим містам, внаслідок чого загинуло семеро мирних мешканців. Мирних мешканців.Кремль цілеспрямовано атакує багатоквартирні будинки та електростанції, щоб покарати простих українців. Росіяни викрадають дітей. Вони катують і страчують ув'язнених. Крім того, Москва неодноразово намагалася вбити Зеленського. Будь-який напад на Путіна є більш ніж виправданим", — сказано в статті.

Водночас у матеріалі наводяться слова Зеленського про те, що атаки ЗСУ на резиденцію не було, а Пєсков відмовився надати докази.

"Як і на Алясці, Путіну запропонували мир, але замість цього він плюнув Америці в обличчя", — сказано в статті. Також зазначено, що по всьому світу Росія виступає проти планів Трампа.

Нагадаємо, виступаючи перед журналістами, Дональд Трамп підтвердив, що російський президент телефоном скаржився йому на атаку дронів. Навіть Міноборони РФ терміново змінило власне зведення, щоб воно відповідало заявам Лаврова і Пєскова.

При цьому жителі Новгородської області, де розташований маєток Путіна, заперечують, що на регіон була атака безпілотників.