"Мені це не подобається": Трамп підтвердив, що Путін скаржився йому на атаку безпілотників (відео)

Президент США заявив, що спірне твердження про те, що українські безпілотники нібито атакували резиденцію Путіна в Новгородській області, "не є хорошим знаком". І підтвердив, що йому повідомив про це Путін особисто в телефонній розмові.

Дональд Трамп прокоментував заяву Кремля під час зустрічі з Беньяміном Нетаньяху в Мар-а-Лаго. І підтвердив, що російський президент скаржився йому на ймовірну атаку дронів, пише CNN.

Трамп назвав цей крок "неправильним", хоча Київ негайно відкинув це твердження, назвавши його провокацією Кремля.

"Мені це не подобається. Це погано", — сказав Трамп. Він визнав, що "можливо", звинувачення помилкове і такого нападу не було, а потім додав: "Але президент Путін сказав мені сьогодні вранці, що він був".

Ці коментарі стали першими заявами Трампа з цього питання відтоді, як глава МЗС РФ Сергій Лавров уперше публічно висунув це звинувачення вранці 29 грудня.

"Я щойно про це почув, але нічого не знаю напевно. Це було б дуже погано. Це було б недобре", — сказав Трамп журналістам.

"Путін розповів мені про це рано вранці. Він сказав, що на нього напали. Це погано. Не забувайте, я зупинив постачання Україні "Томагавків". Ображати — це одне... Інша справа — атакувати його будинок. Зараз не час для всього цього", — сказав Трамп

В іншому Трамп охарактеризував свою розмову з Путіним як "продуктивну", хоча й зазначив, що залишаються невирішені питання, необхідні для досягнення мирної угоди щодо України.

"Це була дуже продуктивна розмова. Як ви можете собі уявити, у нас є кілька дуже складних питань. У нас є кілька питань, які, сподіваюся, ми вирішимо, і якщо ми їх вирішимо, ви зможете знайти мир", — заявив Трамп.

Атака дронів на маєток Путіна — що відомо

Про те, що 91 дрон нібито атакував резиденцію Путіна вранці 29 грудня заявив глава російського МЗС Сергій Лавров. Пізніше про це заявив представник російського президента Юрій Ушаков, розповідаючи про бесіду Путіна і Трампа.

При цьому раніше Міністерство оборони РФ повідомляло про атаку дронів, але заявило, що всього за ніч збили 89 дронів, зокрема над Новгородською областю — 18.

У зведенні Міноборони РФ і слова не було про атаку на резиденцію Путіна

Але після заяви Кремля Міноборони РФ випустило більш загадкове повідомлення, в якому стверджується, що в період із 28 до 29 грудня засобами протиповітряної оборони Збройних Сил Російської Федерації "було відбито терористичну атаку київського режиму з використанням 91 ударного безпілотного літального апарату на резиденцію Президента Російської Федерації в Новгородській області".

Але після заяв Кремля в Міноборони РФ випустили нове, виправлене зведення

І, згідно з цим повідомленням, усі дрони летіли саме в Новгородську область і націлилися саме на резиденцію Путіна.

В Україні заяви Лаврова, Путіна й Ушакова рішуче спростували. Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що російські маніпуляції щодо передбачуваної "спроби нападу на резиденцію Путіна" сфабриковано лише з однієї причини: щоб створити привід і неправдиве виправдання для подальших атак Росії на Україну, а також підірвати й перешкодити мирному процесу.

А президент України Володимир Зеленський заявив, що Москва намагається створити інформаційне тло для ескалації, оскільки прогрес у відносинах України та США є "провалом для росіян".