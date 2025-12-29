"Мне это не нравится": Трамп подтвердил, что Путин жаловался ему на атаку беспилотников (видео)

Президент США заявил, что спорное утверждение о том, что украинские беспилотники якобы атаковали резиденцию Путина в Новгородской области, "не является хорошим знаком". И подтвердил, что ему сообщил об этом Путин лично в телефонном разговоре.

Дональд Трамп прокомментировал заявление Кремля во время встречи с Беньямином Нетаньяху в Мар-а-Лаго. И подтвердил, что российский президент жаловался ему на предполагаемую атаку дронов, пишет CNN.

Трамп назвал этот шаг "неправильным", хотя Киев немедленно отверг это утверждение, назвав его провокацией Кремля.

"Мне это не нравится. Это плохо", — сказал Трамп. Он признал, что "возможно", обвинение ложно и подобного нападения не было, а затем добавил: "Но президент Путин сказал мне сегодня утром, что оно было".

Эти комментарии стали первыми заявлениями Трампа по данному вопросу с тех пор, как глава МИД РФ Сергей Лавров впервые публично выдвинул это обвинение утром 29 декабря.

"Я только что об этом услышал, но ничего не знаю наверняка. Это было бы очень плохо. Это было бы нехорошо", — сказал Трамп журналистам.

"Путин рассказал мне об этом ранним утром. Он сказал, что на него напали. Это плохо. Не забывайте, я остановил поставку Украине "Томагавков". Оскорблять – это одно… Другое дело – атаковать его дом. Сейчас не время для всего этого", — сказал Трамп

В остальном Трамп охарактеризовал свой разговор с Путиным как "продуктивный", хотя и отметил, что остаются нерешенные вопросы, необходимые для достижения мирного соглашения по Украине.

"Это был очень продуктивный разговор. Как вы можете себе представить, у нас есть несколько очень сложных вопросов. У нас есть пара вопросов, которые, надеюсь, мы решим, и если мы их решим, вы сможете обрести мир", — заявил Трамп.

Атака дронов на имение Путина – что известно

О том, что 91 дрон якобы атаковал резиденцию Путина утром 29 декабря заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Позже об этом заявил представитель российского президента Юрий Ушаков, рассказывая о беседе Путина и Трампа.

При этом ранее Министерство обороны РФ сообщало об атаке дронов, но заявило, что всего за ночь сбили 89 дронов, в том числе над Новгородской областью — 18.

В сводке Минобороны РФ и слова не было про атаку на резиденцию Путина

Но после заявления Кремля Минобороны РФ выпустило более загадочное сообщение, в котором утверждается, что в период с 28 по 29 декабря средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации "была отражена террористическая атака киевского режима с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата на резиденцию Президента Российской Федерации в Новгородской области".

Но после заявлений Кремля в Минобороны РФ выпустили новую, исправленную сводку

И, согласно этому сообщению, все дроны летели именно в Новгородскую область и нацелились именно на резиденцию Путина.

В Украине заявления Лаврова, Путина и Ушакова решительно опровергли. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что российские манипуляции относительно предполагаемой "попытки нападения на резиденцию Путина" сфабрикованы лишь по одной причине: чтобы создать предлог и ложное оправдание для дальнейших атак России на Украину, а также подорвать и воспрепятствовать мирному процессу.

А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва пытается создать информационный фон для эскалации, поскольку прогресс в отношениях Украины и США является "провалом для россиян".