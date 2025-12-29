"Слава богу, не давали Tomahawk Киеву": в Кремле рассказали, как Трамп отреагировал на жалобы Путина

Помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков заявил, что российский президент лично пожаловался Дональду Трампу на атаку дронов на свое имение. И президент США якобы не мог предположить "такие сумасшедшие действия", как атака на госрезиденцию

Новый телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 29 декабря сразу после визита Владимира Зеленского в Мар-а-Лаго и переговоров с президентом США. Сам российский президент о деталях беседы не распространялся, но зато его помощник Юрий Ушаков продолжил тему с атакой 91 украинского беспилотника на имение Путина в Новгородской области, которая якобы состоялась сразу после переговоров и о которой первым сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Киевский режим предпринял террористическую атаку с масштабным использованием беспилотников дальнего действия на государственную резиденцию президента России в Новгородской области", — отметил Ушаков.

Відео дня

По его словам, Трамп якобы заявил, что атака ВСУ повлияет на подход США в работе: "Трамп сам сказал, что США, "слава богу, не давали Tomahawk Киеву"

И по словам Ушакова Трамп "был шокирован атакой Киева на госрезиденцию Путина": "Трамп не мог предположить "такие сумасшедшие действия", как атака на госрезиденцию"

А потому президент России Владимир Путин "очень четко" заявил лидеру США Дональду Трампу о том, что позиция РФ в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена в связи с "осуществляемым Киевом гостерроризмом в виде атаки на резиденцию главы российского государства".

"Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона намерена и далее плотно и плодотворно работать с американскими партнерами по поиску путей достижения мира. Но, естественно, по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена. Об этом было заявлено очень четко", — сказал Ушаков.

Он продолжил, что "американцы должны отнестись к этому с пониманием". "С учетом осуществляемого Киевом государственного терроризма, российская сторона не может поступить иначе", — подчеркнул помощник Путина.

Тему с якобы атакой на резиденцию Путина продолжила и представительница МИД РФ Мария Захарова. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Сергей Лавров врет об атаке на имение Путина. Захарова сообщила, что лжет президент Украины: "Ложь — это заявления Зеленского по Буче. Ложь — это заявления Зеленского про якобы украденных Россией детей. Ложь — это заявления Зеленского о нежелании российской стороны вести переговоры. А слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова — это правда, и за эти преступления киевский режим ответит", — заявила российская дипломатка, отрицая доказанные военные преступления России.

Пост Марии Захаровой

Реакция Украины на заявления Кремля об атаке на имение Путина — что сказал Андрей Сибига

На заявления российского МИД и представителя Путина ответил глава МИД Украины Андрей Сибига. Он заявил, что российские манипуляции относительно предполагаемой "попытки нападения на резиденцию Путина" сфабрикованы лишь по одной причине: чтобы создать предлог и ложное оправдание для дальнейших атак России на Украину, а также подорвать и воспрепятствовать мирному процессу:

"Обычная российская тактика: обвинять другую сторону в том, что вы делаете или планируете сами.

Во-первых, Россия уже наносила удары по зданию украинского правительства в этом году.

Во-вторых, Украина наносит удары только по законным военным целям на российской территории — в ответ на российские удары по Украине.

В-третьих, Россия является агрессором, а Украина — страной, подвергшейся нападению и защищающейся в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Не может быть ложного приравнивания агрессора к стране, защищающейся.

Мы призываем мир осудить провокационные заявления России, направленные на срыв конструктивного мирного процесса. Украина по-прежнему привержена мирным усилиям, возглавляемым Соединенными Штатами при участии европейских партнеров", — сказал Сибига.

Напомним, Фокус писал о том, как внезапно атака на имение Путина появилась в политической повестке дня.

Напомним, по итогам переговоров с Трампом Зеленский заявил, что личная встреча с Владимиром Путиным возможна лишь при одном принципиальном условии — когда заявления Кремля перестанут расходиться с реальными действиями на поле боя.