"Слава богу, не давали Tomahawk Києву": у Кремлі розповіли, як Трамп відреагував на скарги Путіна

Помічник Путіна з міжнародних справ Юрій Ушаков заявив, що російський президент особисто поскаржився Дональду Трампу на атаку дронів на свій маєток. І президент США нібито не міг припустити "такі божевільні дії", як атака на держрезиденцію

Нова телефонна розмова президентів РФ і США Володимира Путіна та Дональда Трампа відбулася 29 грудня одразу після візиту Володимира Зеленського до Мар-а-Лаго та переговорів із президентом США. Сам російський президент про деталі бесіди не поширювався, але натомість його помічник Юрій Ушаков продовжив тему з атакою 91-го українського безпілотника на маєток Путіна в Новгородській області, що начебто відбулася одразу після перемовин і про яку першим повідомив глава російського МЗС Сергій Лавров.

"Київський режим зробив терористичну атаку з масштабним використанням безпілотників дальньої дії на державну резиденцію президента Росії в Новгородській області", — зазначив Ушаков.

Відео дня

За його словами, Трамп нібито заявив, що атака ЗСУ вплине на підхід США в роботі: "Трамп сам сказав, що США, "слава богу, не давали Tomahawk Києву"

І за словами Ушакова Трамп "був шокований атакою Києва на держрезиденцію Путіна": "Трамп не міг припустити "такі божевільні дії", як атака на держрезиденцію"

А тому президент Росії Володимир Путін "дуже чітко" заявив лідеру США Дональду Трампу про те, що позицію РФ у переговорах щодо врегулювання конфлікту в Україні переглянуть у зв'язку зі "здійснюваним Києвом держтероризмом у вигляді атаки на резиденцію глави російської держави".

"Володимир Путін підкреслив, що російська сторона має намір і далі щільно і плідно працювати з американськими партнерами з пошуку шляхів досягнення миру. Але, природно, щодо цілої низки досягнутих на попередньому етапі домовленостей і розв'язок, що намітилися, позиція Росії буде переглянута. Про це було заявлено дуже чітко", — сказав Ушаков.

Він продовжив, що "американці мають поставитися до цього з розумінням". "З урахуванням здійснюваного Києвом державного тероризму, російська сторона не може вчинити інакше", — підкреслив помічник Путіна.

Тему з нібито атакою на резиденцію Путіна продовжила і представниця МЗС РФ Марія Захарова. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сергій Лавров бреше про атаку на маєток Путіна. Захарова повідомила, що бреше президент України: "Брехня — це заяви Зеленського щодо Бучі. Брехня — це заяви Зеленського про нібито вкрадених Росією дітей. Брехня — це заяви Зеленського про небажання російської сторони вести переговори. А слова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова — це правда, і за ці злочини київський режим відповість", — заявила російська дипломатка, заперечуючи доведені військові злочини Росії.

Пост Марії Захарової

Реакція України на заяви Кремля про атаку на маєток Путіна — що сказав Андрій Сибіга

На заяви російського МЗС і представника Путіна відповів глава МЗС України Андрій Сибіга. Він заявив, що російські маніпуляції щодо передбачуваної "спроби нападу на резиденцію Путіна" сфабриковані лише з однієї причини: щоб створити привід і хибне виправдання для подальших атак Росії на Україну, а також підірвати і перешкодити мирному процесу:

"Звичайна російська тактика: звинувачувати іншу сторону в тому, що ви робите або плануєте самі.

По-перше, Росія вже завдавала ударів по будівлі українського уряду цього року.

По-друге, Україна завдає ударів тільки по законних військових цілях на російській території — у відповідь на російські удари по Україні.

По-третє, Росія є агресором, а Україна — країною, що зазнала нападу і захищається відповідно до статті 51 Статуту ООН. Не може бути хибного прирівнювання агресора до країни, що захищається.

Ми закликаємо світ засудити провокаційні заяви Росії, спрямовані на зрив конструктивного мирного процесу. Україна, як і раніше, віддана мирним зусиллям, очолюваним Сполученими Штатами за участю європейських партнерів", — сказав Сибіга.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як раптово атака на маєток Путіна з'явилася в політичному порядку денному.

Нагадаємо, за підсумками переговорів із Трампом Зеленський заявив, що особиста зустріч із Володимиром Путіним можлива лише за однієї принципової умови — коли заяви Кремля перестануть розходитися з реальними діями на полі бою.