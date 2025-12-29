Говорит Трампу о мире, а по Украине "бьет ракетами": Зеленский назвал условие встречи с Путиным

Владимир Зеленский заявил, что личная встреча с Владимиром Путиным возможна только при одном принципиальном условии — когда заявления Кремля перестанут расходиться с реальными действиями на поле боя. При отсутствии таких изменений говорить о полноценных переговорах, по словам президента, не имеет смысла.

Как сообщает издание Новини.LIVE, об этом глава государства рассказал во время общения с журналистами. Зеленский подчеркнул, что любой диалог с российским руководством может быть эффективным только тогда, когда слова Путина подтверждаются конкретными шагами, а не противоречат им.

Президент обратил внимание на разительное несоответствие между публичными заявлениями Кремля и реальными действиями России. Он отметил, что одновременно с разговорами о желании завершить войну РФ продолжает наносить удары по украинским городам, применяя ракеты и дроны, и целенаправленно уничтожает гражданскую инфраструктуру.

Более того, по словам Зеленского, российские власти открыто демонстрируют одобрение последствий этих атак и параллельно отдают военному командованию приказы о дальнейшем продвижении на украинские территории. Такое поведение, подчеркнул президент, кардинально расходится с заявленными "мирными намерениями".

"Немножечко странно, я это сказал Трампу, что с одной стороны он говорит президенту США, что хочет закончить войну и что это его желание, а с другой стороны в медиа его все месседжи о том, что он готов и хочет продолжать войну. Бьет нас ракетами, открыто говорит об этом, радуется результатам уничтожения гражданской инфраструктуры, дает какие-то приказы своим генералам, куда идти, что захватывать", — отметил в комментарии Зеленский.

В то же время Украина не отказывается от возможности контактов с российской стороной. Зеленский подтвердил, что готов к встрече с Путиным в любом формате, однако лишь после того, как Москва докажет серьезность своих слов конкретными действиями.

Параллельно Киев вместе с международными партнерами работает над формированием согласованного плана дальнейших шагов. Кроме этого, уже в ближайшее время ожидается встреча советников по вопросам безопасности, в частности секретарь СНБО Рустем Умеров находится в постоянном контакте с американскими и европейскими коллегами.

Президент также отметил, что Украина остается открытой к ранее обсуждаемым форматам переговоров с россиянами. В Киеве рассчитывают, что ключевые этапы переговорного процесса могут начаться уже в январе, а возможные прямые контакты с РФ станут реальными только после согласования всех условий.

"Мы готовы на соответствующие форматы с россиянами, о которых мы уже говорили", — подчеркнул Зеленский.

Также во время разговора Зеленский подчеркнул, что украинская сторона настаивает, чтобы будущая встреча советников состоялась именно в Украине. По его убеждению, это станет важным элементом дальнейшего диалога и сигналом для международных партнеров.

