Говорить Трампу про мир, а по Україні "б'є ракетами": Зеленський назвав умову зустрічі з Путіним

Володимир Зеленський заявив, що особиста зустріч із Володимиром Путіним можлива лише за однієї принципової умови — коли заяви Кремля перестануть розходитися з реальними діями на полі бою. За відсутності таких змін говорити про повноцінні переговори, за словами президента, не має сенсу.

Як повідомляє видання Новини.LIVE, про це глава держави розповів під час спілкування з журналістами. Зеленський наголосив, що будь-який діалог із російським керівництвом може бути ефективним лише тоді, коли слова Путіна підтверджуються конкретними кроками, а не суперечать їм.

Президент звернув увагу на разючу невідповідність між публічними заявами Кремля та реальними діями Росії. Він зауважив, що водночас із розмовами про бажання завершити війну РФ продовжує завдавати ударів по українських містах, застосовуючи ракети й дрони, та цілеспрямовано знищує цивільну інфраструктуру.

Більше того, за словами Зеленського, російська влада відкрито демонструє схвалення наслідків цих атак і паралельно віддає військовому командуванню накази про подальше просування на українські території. Така поведінка, підкреслив президент, кардинально розходиться з заявленими "мирними намірами".

Відео дня

"Трішечки дивно, я це сказав Трампу, що з одного боку він каже президенту США, що хоче закінчити війну і що це його бажання, а з іншого боку в медіа його всі меседжі про те, що він готовий і хоче продовжувати війну. Б'є нас ракетами, відкрито говорить про це, радіє результатам знищення цивільної інфраструктури, дає якісь накази своїм генералам, куди йти, що захоплювати", — зауважив у коментарі Зеленський.

Водночас Україна не відмовляється від можливості контактів із російською стороною. Зеленський підтвердив, що готовий до зустрічі з Путіним у будь-якому форматі, однак лише після того, як Москва доведе серйозність своїх слів конкретними діями.

Паралельно Київ разом із міжнародними партнерами працює над формуванням узгодженого плану подальших кроків. Окрім цього, уже найближчим часом очікується зустріч радників з питань безпеки, зокрема секретар РНБО Рустем Умєров перебуває в постійному контакті з американськими та європейськими колегами.

Президент також зазначив, що Україна залишається відкритою до раніше обговорюваних форматів переговорів із росіянами. У Києві розраховують, що ключові етапи переговорного процесу можуть розпочатися вже в січні, а можливі прямі контакти з РФ стануть реальними лише після погодження всіх умов.

"Ми готові на відповідні формати з росіянами, про які ми вже говорили", — наголосив Зеленський.

Також під час розмови Зеленський підкреслив, що українська сторона наполягає, аби майбутня зустріч радників відбулася саме в Україні. На його переконання, це стане важливим елементом подальшого діалогу та сигналом для міжнародних партнерів.

Нагадаємо, що, за словами президента, воєнний стан в Україні буде завершено тільки тоді, коли Україна матиме гарантії безпеки.

Також Фокус із посиланням на Fox News писав, що можливе приєднання Володимира Путіна до розмови Володимира Зеленського та Дональда Трампа могло б стати свідченням відчутного прогресу в переговорах щодо припинення війни.