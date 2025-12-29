Зеленський розповів, за якої умови завершиться воєнний стан

Президент України Володимир Зеленський розповів, що воєнний стан в Україні буде завершено тільки тоді, коли Україна матиме гарантії безпеки.

За його словами, гарантії безпеки мають включати в себе моніторинг та присутність партнерів, які контролюватимуть мир. Про це він відповідаючи на питання журналістів щодо того, чи завершиться воєнний стан під час перемир'я та чи будуть відкриті кордони для чоловіків, передає "РБК-Україна".

Зеленський пояснив, що він, як і всі українці, бажає завершення війни. Утім без надання гарантій безпеки не буде гарантій того, що "з таким сусідом" не станеться повторна агресія.

"У той момент, коли ми їх (гарантії безпеки — ред.), це буде для нас сигналом, що війна закінчилась. На терміни також будуть впливати розуміння і позиція командування нашої армії. Ми це проговорювали на Ставці. Вони повинні сказати, що вся інфраструктура готова для того, щоб відміняти воєнний стан", — додав президент.

Глава держави пояснив, що гарантії безпеки мають передбачати моніторинг ситуації та присутність партнерів України. Водночас він висловив сподівання, що коли буде підписано 20 пунктів про завершення війни, то гарантії безпеки будуть надані одразу ж, у той момент. Без надання ж гарантій, за словами Зеленського, не можна говорити про завершення війни.

Додатково скасування воєнного стану повинне погодити військове командування. Це питання буде окремо проговорене на засіданні Ставки верховного головнокомандувача, зазначив Зеленський.

Зустріч Зеленського та Трампа — що відомо

28 грудня в США відбулася зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Трамп назвав переговори "чудовими". За його словами, американська та українська сторони встигли обговорити багато питань щодо миру. А агентство РБК-Україна назвало зустріч президентів "найважливішою за увесь час".

За підсумками перемовин було анонсовано створення американської робочої групи для досягнення миру в Україні. Вона зокрема працюватиме з Росією й до неї можуть приєднатися українські посадовці.

Президент України також зазначив, що сторони розглядатимуть 6 документів щодо мирного плану. Він висловив сподівання, що вже у січні 2026 року вдасться досягти домовленостей.

Крім того, Зеленський на перемовинах запропонував Трампу розглянути можливість надання гарантій безпеки Україні на 30, 40 чи 50 років.

Ще один підсумок зустрічі Трампа та Зеленського — можливий телефонний дзвінок між Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним. Це може стати першим контактом лідерів держав за час повномасштабної війни.