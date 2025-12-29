Зеленський може поговорити з Путіним: які наслідки зустрічі з Трампом

Президент України Володимир Зеленський у США зустрівся з американським колегою Дональдом Трампом. Ця зустріч може призвести до першого дзвінка між українським та російським президентами.

Ця розмова могла би стати дипломатичною перемогою Дональда Трампа. Про це йдеться у матеріалі видання Fox News, яке є прихильним до республіканської партії та Трампа особисто.

Зазначається, що якби Путін приєднався до розмови Зеленського та Трампа, це могло би показати суттєвий прогрес у перемовинах про завершення війни. Водночас між президентами Росії та України зберігається емоційна недовіра.

Перед своєю зустріччю з Зеленським Трамп провів годинну розмову з Путіним телефоном. Завершивши переговори з українським лідером, президент США наголосив, що вірить, що сторони перебувають на фінальній стадії перемовин, і що угоду про завершення російсько-української війни може буде досягти дуже швидко.

"Або це закінчиться, або триватиме ще довго, і мільйони людей будуть убиті", — заявив Трамп.

Джерело видання також повідомило, що Зеленський дуже нервував перед зустріччю з Трампом. Для українського президента це є нормальним — перед зустріччю з американським лідером він постійно вивчає нотатки, які йому готує департамент міжнародної політики та МЗС.

Остання розмова Зеленського та Путіна

Видання повідомило, що Зеленський та Путін не спілкуються з літа 2020-го року, коли Україна могла затримати бойовиків ПВК "Вагнер". Тоді президенти обговорили цю провальну спецоперацію.

Після того випадку Зеленський неодноразово хотів поговорити з Путіним, але той відмовлявся.

При цьому відзначається, що відносини Зеленського та Путіна були напруженими завжди. Під час переговорів Путін був мовчазним, а Зеленський намагався встановити взаєморозуміння. Видання називає поведінку українського президента подібною до "гри на сцені". Водночас Зеленський багато читав з нотаток, а іноді — запинався у словах чи губився в пунктуації.

Розмова Путіна та Зеленського могла статися в серпні-вересні 2024-го, утім, після початку Курської операції Силами оборони, вона стала неможливою.

Нагадаємо, після зустрічі Трампа і Зеленського агентство РБК-Україна повідомляло, що вона стала "найважливішою за увесь час".

Водночас видання Politico вважає, що підсумки переговорів у Мар-а-Лаго 28 грудня демонструють, що, попри оптимізм лідерів Володимира Зеленського та Дональда Трампа, на шляху до досягнення миру в Україні існує ще кілька вагомих перешкод.