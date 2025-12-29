Зустріч Зеленського і Трампа показала, що існує кілька "серйозних перешкод" до миру в Україні, — Politico

Підсумки переговорів у Мар-а-Лаго 28 грудня демонструють, що, попри оптимізм лідерів Володимира Зеленського та Дональда Трампа, на шляху до досягнення миру в Україні існує ще кілька вагомих перешкод.

Серед цих перешкод — не в останню чергу відсутність згоди від президента РФ Володимира Путіна, який публічно досі не коментував оновлений 20-пунктний мирний план. Про це пише видання Politico.

Інші важливі питання, які досі потребують з'ясування, це контроль над Донбасом, зміцнення американських післявоєнних гарантій безпеки та визначення термінів і послідовності будь-якого потенційного припинення вогню. Проти останнього виступає лідер Кремля, як оголосив під час пресконференції після переговорів Трамп.

Президент США визнає, що досі спірним питанням залишається український Донбас. Зеленський раніше запропонував його залишити вільною економічною зоною, коли ж Путін продовжував висловлювати претензії на весь регіон. На запитання в ході розмови з пресою, чи вдалося врегулювати цей пункт, Трамп заперечив, хоча й висловив сподівання, що це вдасться зробити.

Відео дня

"Я б сказав, що не "домовилися", але ми наближаємося до угоди з цього питання", — відповів Трамп.

Водночас пресконференція лідерів показала деякі позитивні зрушення.

"Принаймні, після недільної зустрічі Зеленський демонстрував більш єдиний фронт з Трампом, ніж після їхньої останньої зустрічі в Білому домі цієї осені", — пише Politico.

Дональд Трамп цього разу похвалив Володимира Зеленського за прагнення до досягнення миру. Також він чи не вперше заговорив про можливий свій приїзд до України, аби виступити перед парламентом.

Попри це, президент США продовжував стверджувати, що Кремль нібито прагне миру і хоче закінчення війни. Також він згадував про те, що РФ нібито "бажає успіху" Україні. Однак постійні атаки Росії на Україну, зокрема один з останніх обстрілів Києва, що став одним із наймасштабніших за весь час війни, можуть сигналізувати про інше.

Дональд Трамп під час пресконференції також утримався від відповіді на запитання про те, чи будуть надані Україні мільярди, що утримує Європа у заморожених активах РФ, або ж чи будуть вони передані Москві.

На інше запитання, яке стосувалося того, що буде, якщо мирні переговори проваляться, Трамп не пообіцяв посилити тиск на Кремль чи посилити допомогу Києву. Натомість він запропонував "умити руки та піти", пише видання, оскільки сказав про те, що сторони "продовжать боротися і вмирати".

"Якщо нічого не відбувається, вони продовжують боротися і продовжують вмирати. А ми не хочемо, щоб це сталося", — відповів Трамп.

Нагадаємо, після зустрічі Трампа і Зеленського агентство РБК-Україна повідомляло, що вона стала "найважливішою за увесь час".

Перед цим 28 грудня помічник президента РФ Юрій Ушаков розкрив, про що у телефонному режимі спілкувалися Трамп з Путіним.