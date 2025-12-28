Розмовляли 75 хвилин: у Кремлі розповіли, про що говорили Путін і Трамп телефоном

Президент США Дональд Трамп першим зателефонував російському колезі Володимиру Путіну 28 грудня, а їхня розмова, яка тривала 1 годину 15 хвилин, була присвячена "українському конфлікту" і можливості його врегулювання.

На початку бесіди політики обмінялися привітаннями з нагоди різдвяних і новорічних свят і "побажали щастя народам двох країн", заявив журналістам помічник президента РФ Юрій Ушаков.

"Уся подальша розмова мала такий самий дружній, доброзичливий і діловий характер і супроводжувалася взаємною зацікавленістю просунутися шляхом до мирного довготривалого врегулювання українського конфлікту", — повідомив чиновник.

За його словами, Дональд Трамп "уважно вислухав російські оцінки реальних перспектив виходу на домовленості, вельми докладні аргументи нашого президента щодо принципової важливості й надалі орієнтуватися на засадничі російсько-американські порозуміння, досягнуті під час саміту в Анкориджі та численних контактів представників двох адміністрацій".

Ушаков підкреслив, що обидва президенти дотримуються загалом аналогічних поглядів на те, що пропонований українцями і європейцями варіант тимчасового припинення вогню під приводом підготовки до референдуму або під іншими приводами "веде лише до затягування конфлікту і загрожує відновленням бойових дій".

"Для їхнього остаточного припинення потрібне насамперед, звісно, від Києва сміливе відповідальне політичне рішення, що йде в руслі роботи, яку проводять російсько-американським каналом. Це рішення, що стосується Донбасу, з урахуванням ситуації, що складається на фронтах, українському режиму мало б сенс ухвалити, не зволікаючи", — підкреслив він.

Під час бесіди з Путіним Трамп нібито "наполегливо проводив думку", що потрібно справді якнайшвидше завершити війну, говорив про "вражаючі перспективи економічного співробітництва США і з Росією, і з Україною, які відкриваються тоді". Крім того, він визнав, що українська криза виявилася для нього найважчою.

"Трамп сказав, що він знову переконався в прагненні Росії прийти до політико-дипломатичного врегулювання. Саме з урахуванням цього він має намір вибудовувати сьогоднішню розмову із Зеленським", — зазначив Ушаков.

Він також розповів про те, що планується створення двох робочих груп у рамках "врегулювання конфлікту в Україні". Одна з них займатиметься різними аспектами проблематики безпеки, а друга — питаннями економічної сфери.

Більш детально про параметри початку їхньої роботи в Кремлі пообіцяли повідомити на початку січня.

Ушаков наприкінці брифінгу додав, що після зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа останній знову збирається зателефонувати Путіну.

Нагадаємо, Дональд Трамп розповів про розмову з Путіним перед зустріччю із Зеленським.

Також повідомлялося, що зустріч Трампа і Зеленського перенесли. Спочатку вона була запланована на 22:00 за київським часом. Однак тепер переговори почнуться на дві години раніше. що зустріч американського та українського президентів перенесли.