"Дуже продуктивна розмова": Трамп зателефонував Путіну перед зустріччю із Зеленським

Президент США Дональд Трамп 28 грудня провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним незадовго до запланованої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він повідомив у себе в соцмережі Truth Social, назвавши їхню бесіду "дуже гарною і продуктивною".

Трамп уточнив, що зустріч із Зеленським відбудеться в головному обідньому залі його резиденції Мар-а-Лаго у Флориді, а також покликав на неї представників преси і подякував усім за увагу до цього питання.

Прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що телефонна розмова глав держав мала місце.

"Про підсумки розмови Путіна і Трампа проінформує помічник президента РФ Юрій Ушаков", — заявив він.

Зустріч Зеленського і Трампа — що відомо

26 грудня вранці Зеленський анонсував свій візит до Флориди для надважливих переговорів у Мар-а-Лаго, де планують його зустріч із Трампом. На ній мають намір фіналізувати умови мирного плану.

Відео дня

За словами Володимира Зеленського, спільний українсько-американський 20-пунктний план уже майже узгоджено, він потребує остаточних політичних рішень, які можуть бути обговорені лише на найвищому рівні. Зокрема президенти України та США говоритимуть про гарантії безпеки для України, економічну співпрацю та можливі територіальні аспекти майбутніх домовленостей.

Зокрема, Зеленський заявив, що готовий винести мирний план Дональда Трампа на голосування на референдумі. Водночас план Трампа все ще передбачає територіальні поступки України, зокрема відмову від територій у Донецькій області, яка контролюється українськими військовими. Президент України сподівається, що йому вдасться поліпшити ці умови, а якщо ні — йому доведеться отримати підтримку цього рішення від українського народу.

Нагадаємо, зустріч Трампа і Зеленського перенесли. Спочатку вона була запланована на 22:00 за київським часом. Однак тепер переговори розпочнуться на дві години раніше.