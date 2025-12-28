"Очень продуктивный разговор": Трамп позвонил Путину перед встречей с Зеленским

Президент США Дональд Трамп 28 декабря провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным незадолго до запланированной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он сообщил у себя в соцсети Truth Social, назвав их беседу "очень хорошей и продуктивной".

Трамп уточнил, что встреча с Зеленским пройдет в главном обеденном зале его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, а также позвал на нее представителей прессы и поблагодарил всех за внимание к этому вопросу.

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор глав государств имел место.

"Об итогах разговора Путина и Трампа проинформирует помощник президента РФ Юрий Ушаков", – заявил он.

Встреча Зеленского и Трампа — что известно

26 декабря утром Зеленский анонсировал свой визит во Флориду для сверхважных переговоров в Мар-а-Лаго, где планируется его встреча с Трампом. На ней намерены финализировать условия мирного плана.

Відео дня

По словам Владимира Зеленского, совместный украинско-американский 20-пунктный план уже почти согласован и требует окончательных политических решений, которые могут быть обсуждены только на самом высоком уровне. В частности президенты Украины и США будут говорить о гарантиях безопасности для Украины, экономическом сотрудничестве и возможных территориальных аспектах будущих договоренностей.

В частности, Зеленский заявил, что готов вынести мирный план Дональда Трампа на голосование на референдуме. В то же время план Трампа все еще предусматривает территориальные уступки Украины, в частности отказ от территорий в Донецкой области, которая контролируется украинскими военными. Президент Украины надеется, что ему удастся улучшить эти условия, а если нет — ему придется получить поддержку этого решения от украинского народа.

Напомним, встречу Трампа и Зеленского перенесли. Изначально она была запланирована на 22:00 по киевскому времени. Однако теперь переговоры начнутся на два часа раньше.