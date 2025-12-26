20-пунктный мирный план согласован на 90%: Зеленский раскрыл, что планирует обсудить с Трампом

Владимир Зеленский анонсировал встречу с Дональдом Трампом во Флориде, где стороны планируют перейти к финальному обсуждению ключевых элементов мирного урегулирования. По словам президента, совместный украинско-американский 20-пунктный план уже почти согласован и требует окончательных политических решений на высшем уровне.

Как сообщил Владимир Зеленский в комментарии журналистам, переговорные команды Украины и США подготовили первые "черновики" нескольких стратегических документов, однако часть принципиальных положений остается открытой для обсуждения между лидерами государств, передает издание "Новини.LIVE". Прежде всего речь идет о гарантиях безопасности и подходах к послевоенному восстановлению Украины, которые требуют политического согласования.

По оценке главы государства, работа над мирным планом продвинулась существенно. Документ из 20 пунктов, над которым работают стороны, готов примерно на 90%, однако его доведение до финальной версии требует сложных компромиссов и времени. В то же время Зеленский отметил, что даже промежуточные встречи и консультации уже приближают Украину к желаемому результату.

Во время запланированной встречи во Флориде президенты планируют охватить широкий спектр вопросов. В частности, речь пойдет о гарантиях безопасности для Украины, экономическом сотрудничестве и возможных территориальных аспектах будущих договоренностей. По словам Зеленского, важно рассмотреть все эти блоки комплексно, чтобы решения были взаимосвязанными и жизнеспособными.

Отдельный блок переговоров будет касаться экономического соглашения между Киевом и Вашингтоном. Сейчас, как отметил президент, существуют лишь базовые наработки, и стороны должны определить стратегическое направление дальнейшего взаимодействия. При этом будущий визит в США может быть как рабочим, так и предусматривающим подписание отдельных документов — в зависимости от уровня их готовности.

Зеленский также дал понять, что украинская сторона не будет избегать сложных тем. Территориальные вопросы и другие пункты, по которым существуют разногласия, обязательно будут вынесены на обсуждение. Президент подчеркнул, что только открытый разговор дает шанс на реальные договоренности.

Кто присоединится к финальному этапу переговоров и почему Россия молчит

В то же время глава государства подчеркнул, что официальной реакции со стороны России на наработанный мирный план Украина до сих пор не получала. Все контакты с российской стороной пока происходят через американских партнеров. Несмотря на это, во время переговоров уже поднимаются наиболее чувствительные вопросы — ситуация на Донбассе, будущее Запорожской АЭС и параметры украинской армии, которые Киев рассматривает как ключевой элемент системы безопасности.

Отдельное внимание во время встречи с Дональдом Трампом Зеленский планирует уделить теме давления на Россию. По его словам, Москва регулярно ищет формальные поводы, чтобы избежать реальных шагов к миру, и если такая практика будет продолжаться, это будет означать, что имеющихся рычагов влияния недостаточно.

Кроме того, Украина заинтересована в привлечении к переговорному процессу европейских партнеров. Президент отметил, что собрать всех участников офлайн в сжатые сроки сложно, однако Киев рассчитывает как минимум на онлайн-участие представителей Европы и постоянный контакт с союзниками.

"Мы бы хотели, чтобы европейцы были. Я не уверен, что именно сейчас за одни сутки мы можем все собраться. Офлайн, но я думаю, как минимум мы подключимся онлайн и будут на контакте наши партнеры", — пояснил он журналистам.

Кроме этого, в комментарии Зеленский сообщил, что украинская команда ежедневно работает над пятью документами в рамках мирного плана. Речь идет, в частности, о нескольких двусторонних соглашениях по гарантиям безопасности, среди которых соглашение между Украиной и США находится на финальной стадии подготовки. Вместе с тем президент подчеркнул: комплексный мирный план возможен только при участии Украины, США, Европы и России, тогда как в двустороннем формате отдельные решения уже готовы к финальному закреплению.

"Однако у нас есть двусторонние договоренности. Нам надо их еще раз обсудить и... думаю, в некоторых вещах можно ставить уже точку", — добавил чиновник.

Напомним, что 26 декабря Зеленский заявил, что есть договоренность о встрече на высшем уровне с президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время.

Также Фокус писал, что, по данным Axios, Москва согласилась на прекращение огня для референдума по Донбассу, но продолжительность перемирия остается неопределенной. Украина предлагает 60 дней, а США сомневаются, что Россия согласится больше, чем на короткий срок.