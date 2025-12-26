20-пунктний мирний план узгоджений на 90%: Зеленський розкрив, що планує обговорити з Трампом

Володимир Зеленський анонсував зустріч із Дональдом Трампом у Флориді, де сторони планують перейти до фінального обговорення ключових елементів мирного врегулювання. За словами президента, спільний українсько-американський 20-пунктний план уже майже узгоджений і потребує остаточних політичних рішень на найвищому рівні.

Як повідомив Володимир Зеленський у коментарі журналістам, переговорні команди України та США підготували перші "чернетки" кількох стратегічних документів, однак частина принципових положень залишається відкритою для обговорення між лідерами держав, передає видання "Новини.LIVE". Насамперед ідеться про гарантії безпеки та підходи до післявоєнного відновлення України, які потребують політичного узгодження.

За оцінкою глави держави, робота над мирним планом просунулася суттєво. Документ із 20 пунктів, над яким працюють сторони, готовий приблизно на 90%, однак його доведення до фінальної версії потребує складних компромісів і часу. Водночас Зеленський наголосив, що навіть проміжні зустрічі та консультації вже наближають Україну до бажаного результату.

Під час запланованої зустрічі у Флориді президенти планують охопити широкий спектр питань. Зокрема, йтиметься про гарантії безпеки для України, економічну співпрацю та можливі територіальні аспекти майбутніх домовленостей. За словами Зеленського, важливо розглянути всі ці блоки комплексно, аби рішення були взаємопов’язаними та життєздатними.

Окремий блок переговорів стосуватиметься економічної угоди між Києвом і Вашингтоном. Наразі, як зазначив президент, існують лише базові напрацювання, і сторони мають визначити стратегічний напрям подальшої взаємодії. При цьому майбутній візит до США може бути як робочим, так і таким, що передбачає підписання окремих документів — залежно від рівня їх готовності.

Зеленський також дав зрозуміти, що українська сторона не уникатиме складних тем. Територіальні питання та інші пункти, щодо яких існують розбіжності, обов’язково будуть винесені на обговорення. Президент підкреслив, що лише відкрита розмова дає шанс на реальні домовленості.

Хто долучиться до фінального етапу переговорів і чому Росія мовчить

Водночас глава держави наголосив, що офіційної реакції з боку Росії на напрацьований мирний план Україна досі не отримувала. Усі контакти з російською стороною наразі відбуваються через американських партнерів. Попри це, під час переговорів уже порушуються найбільш чутливі питання — ситуація на Донбасі, майбутнє Запорізької АЕС та параметри української армії, які Київ розглядає як ключовий елемент системи безпеки.

Окрему увагу під час зустрічі з Дональдом Трампом Зеленський планує приділити темі тиску на Росію. За його словами, Москва регулярно шукає формальні приводи, аби уникнути реальних кроків до миру, і якщо така практика триватиме, це означатиме, що наявних важелів впливу недостатньо.

Крім того, Україна зацікавлена у залученні до переговорного процесу європейських партнерів. Президент зазначив, що зібрати всіх учасників офлайн у стислі терміни складно, однак Київ розраховує щонайменше на онлайн-участь представників Європи та постійний контакт із союзниками.

"Ми би хотіли, щоб європейці були. Я не впевнений, що саме зараз за одну добу ми можемо всі зібратися. Офлайн, але я думаю, як мінімум ми підключимося онлайн і будуть на контакті наші партнери", — пояснив він журналістам.

Окрім цього, у коментарі Зеленський повідомив, що українська команда щоденно працює над п’ятьма документами в межах мирного плану. Йдеться, зокрема, про кілька двосторонніх угод щодо гарантій безпеки, серед яких угода між Україною та США перебуває на фінальній стадії підготовки. Водночас президент наголосив: комплексний мирний план можливий лише за участі України, США, Європи та Росії, тоді як у двосторонньому форматі окремі рішення вже готові до фінального закріплення.

"Однак у нас є двосторонні домовленості. Нам треба їх ще раз обговорити і… думаю, в деяких речах можна ставити вже крапку", — додав посадовець.

Нагадаємо, що 26 грудня Зеленський заявив, що є домовленість про зустріч на найвищому рівні з президентом США Дональдом Трампом найближчим часом.

Також Фокус писав, що, за даними Axios, Москва погодилася на припинення вогню для референдуму щодо Донбасу, але тривалість перемир’я залишається невизначеною. Україна пропонує 60 днів, а США сумніваються, що Росія погодиться більше, ніж на короткий термін.