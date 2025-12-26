"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський повідомив про зустріч із Трампом

Президент України повідомив, що є домовленість про зустріч на найвищому рівні з президентом США Дональдом Трампом найближчим часом.

Володимир Зеленський зазначив у Telegram, що секретар Ради національної безпеки і оборони, голова української делегації на перемовинах зі США Рустем Умєров мав контакти з американською стороною і є домовленості про зустріч з Трампом.

"Рустем Умєров доповів про контакти з американською стороною. Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні – з Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до нового року. Слава Україні!", - повідомив Зеленський.

Візит Зеленського у США — що відомо

Найближчими днями очікується візит президента України Володимира Зеленського до Флориди для надважливих переговорів у Мар-а-Лаго - ймовірному місці зустрічі з керівництвом США.

За словами дипломатичного джерела Kyiv Post, візит може відбутися 28 грудня. Зеленський розповів про телефонну розмову, яка відбулася на Різдво з посланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Він зазначив, що деякі документи вже підготовлені, а деякі "готові повністю".

