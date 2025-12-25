"Некультурно": у Кремлі образилися на привітання Зеленського до Різдва

У своєму різдвяному зверненні Володимир Зеленський сказав, що в українців зараз одна мрія: "щоб він сконав", не називаючи жодних імен, але в Кремлі чомусь прийняли це на свій рахунок.

Дмитро Пєсков, прес-секретар Володимира Путіна, зібрав цілий брифінг, щоб заявити, що Володимир Зеленський "схожий на малоадекватну людину", пише ТАСС.

"Заяви Володимира Зеленського змушують задаватися питанням, чи здатний він ухвалювати адекватні рішення щодо мирного врегулювання українського конфлікту", — заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи різдвяний виступ Зеленського, у якому той виступив "із побажанням смерті комусь".

У Кремлі зазначили, що це "некультурно, озлоблено", і загалом Зеленський "схожий на малоадекватну людину".

"Хочеться задатися питанням, чи здатний він ухвалювати адекватні рішення в бік врегулювання політико-дипломатичними засобами", — додав Пєсков.

Відео дня

Нагадаємо, президент України, виступаючи з різдвяним привітанням, сказав, що весь народ України молиться про мир.

"Здавна українці вірили, що в ніч на Різдво відкриваються небеса. І якщо розказати їм свою мрію, вона точно здійсниться. Сьогодні мрія в усіх нас одна. І бажання ми загадуємо одне на всіх. "Щоб він сконав", – скаже кожен про себе, але, коли звертаємося до Бога, звісно, ми просимо ширше", — сказав Зеленський, нагадавши, що Різдво й передсвяткові дні не зупинили Путіна та російські війська, які продовжують обстрілювати Україну щодня й щоночі.

"Масовані обстріли, сотні шахедів, балістика, «кинджали» – все було. Так б’ють безбожники. Так роблять ті, хто не має абсолютно нічого спільного з християнством і будь-чим людським", — зазначив президент України.

Нагадаємо, глава Ватикану Папа Лев XIV закликав до 24-годинного перемир'я на Різдво в усіх збройних конфліктах світу, включно з війною Росії проти України і протистоянням на Близькому Сході.

Раніше в Кремлі відмовилися від ідеї різдвяного перемир'я, заявивши, що це "підміна понять".