Папа Римський виступив за 24 години миру на Різдво в Україні (відео)

Глава Ватикану папа Лев XIV закликав до 24-годинного перемир'я на Різдво в усіх збройних конфліктах світу, включно з війною Росії проти України та протистоянням на Близькому Сході.

Виступаючи з Кастель-Гандольфо, Лев XIV наголосив, що навіть один день без війни мав би величезне символічне та гуманітарне значення. Про це повідомляє Vatican News.

"Я знову звертаюся із закликом до всіх людей доброї волі: дотриматися хоча б у свято народження Спасителя одного дня миру", — заявив понтифік.

Коментуючи ситуацію в Україні, папа Римський висловив глибокий жаль у зв'язку з тим, що, за його словами, Росія фактично відхилила пропозицію про різдвяне перемир'я. Лев XIV нагадав, що в останні години Україна зазнала масованих ударів, і знову закликав до припинення вогню хоча б на 24 години.

Відео дня

"Сподіваюся, нас почують, і нехай настануть ці 24 години — один день миру в усьому світі", — сказав глава Ватикану.

Говорячи про Близький Схід, понтифік наголосив на крихкому характері чинного перемир'я і нагадав про нещодавній візит до Гази латинського патріарха Єрусалима кардинала П'єрбаттісти Піццабалли. Папа повідомив, що підтримує зв'язок із парафією Святого Сімейства в Газі та висловив надію на продовження мирних домовленостей.

Важливо

"Істина завжди поруч": топ 5 пророцтв про кінець світу в історії людства (фото)

Окремо Лев XIV торкнувся теми США, прокоментувавши рішення влади його рідного штату Іллінойс дозволити асистоване самогубство для невиліковно хворих пацієнтів. Понтифік зізнався, що розчарований цим кроком, наголосивши на необхідності поваги до людського життя "від зачаття до природної смерті".

Завершуючи звернення, папа Римський закликав вірян у різдвяні дні замислитися над цінністю життя і висловив сподівання, що повага до нього зміцниться в усьому світі.

"Бог став людиною, як ми, показуючи, що означає по-справжньому жити людським життям", — завершив Лев XIV.

Раніше повідомлялося, що Папа Римський Лев XIV використовує популярний додаток Duolingo для вивчення німецької мови, займаючись ним ночами, коли не може заснути. Також глава Ватикану любить грати в "слова", зокрема разом зі своїм братом.