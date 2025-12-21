"Істина завжди поруч": топ 5 пророцтв про кінець світу в історії людства (фото)

Впродовж усієї історії люди намагалися зазирнути за горизонт часу й передбачити фінал власного існування. Ідея кінця світу з’являлася в релігійних текстах, астрологічних трактатах, народних віруваннях і навіть у сучасних теоріях змови. Фокус розповість про п'ять таких пророцтв саме 21 грудня — в день, який у масовій культурі вже встиг закріпитися як "потенційний апокаліпсис".

Впродовж історії людство неодноразово пробувало передбачити апокаліпсис: одні очікували його з релігійних міркувань, інші — з езотеричних чи астрологічних. Хоча жодне з цих пророцтв не справдилося, вони залишили глибокий відбиток у колективній уяві та культурних наративах. Про найвідомішу п'ятірку з них — у матеріалі Фокуса.

Туманні передбачення майбутнього Нострадамуса

Французький астролог XVI століття Мішель де Нотрдам, відомий як Нострадамус, увійшов в історію завдяки збірці поетичних катренів "Пророцтва". Його тексти не містять чітких дат чи однозначних описів подій, однак саме ця двозначність зробила їх зручними для численних інтерпретацій.

Відео дня

Нострадамус вважається одним з найвідоміших авторів цілої низки пророцтв Фото: колаж Фокус

Після кожної великої війни чи катастрофи знаходилися люди, які "впізнавали" подію в рядках Нострадамуса. Проте історики сходяться на думці: більшість таких тлумачень — це спроби підлаштувати розмиті образи під уже відомі факти, а не справжні передбачення кінця світу.

Попри це пророцтва Нострадамуса до сьогодні залишаються одним з постійних джерел спекуляцій через теорії змови. Однак вони не витримують критики професійних дослідників і науковців, про що було сказано вище.

Календар майя

Одна з найгучніших апокаліптичних історій сучасності пов’язана з датою 21 грудня 2012 року. Вона збіглася із завершенням одного з великих циклів календаря цивілізації майя, коли мав статися перехід від старої епохи П'ятого Сонця, бога Тонатіу.

Календар майя став одним з джерел теорій про кінець світу Фото: З відкритих джерел

У масовій свідомості це було сприйнято як сигнал неминучого знищення світу — від космічних катастроф до глобальних тектонічних змін. Насправді ж фахівці з культури майя пояснювали: завершення циклу означало лише перехід до нового відліку.

Також історики кажуть, що вирахувані дати означали зміни тисячоліть у календарі народів і перехід до нового формату літочислення чи епохи. Тому жодних апокаліптичних сенсів у відомому календарі не закладалося.

Планета Нібіру

Паралельно з історією 2012 року в інтернеті активно поширювалася теорія про загадкову планету Нібіру (або Планета Ікс), яка нібито мала зіткнутися із Землею. Саме її падіння, як нібито йдеться в цій теорії, мало спричинити загибель людства.

Цей сюжет не має жодного наукового підтвердження: астрономи неодноразово заявляли, що об’єкт таких розмірів був би помічений задовго до будь-якої небезпеки. Крім того, астрономи активно відслідковують рух позаземних тіл і ймовірне їхнє наближення до нашої планети у випадку потенційного зіткнення.

Невідома планета Нібіру стала символом кінця світу Фото: NASA

Попри це, легенда про Нібіру регулярно "повертається" у нових формах — зокрема, в що під цією історією ховаються інші небесні тіла, які летять в бік Землі. Та науковці вважають, що ідея космічного завершення історії людської цивілізації досі залишається надзвичайно популярною.

Армагеддон і християнська есхатологія

У християнській традиції тема кінця світу розкривається через поняття есхатології — вчення про "останні часи". Зокрема, біблійська Книга Одкровення описує серію катастрофічних подій, кульмінацією яких стає Армагеддон і Страшний суд.

За час існування цієї релігії протягом 2000 років, різні християнські священники, теологи та представники церкви, різні шарлатани та нечисті на руку "пророки" говорили про неуникне втілення кінця світу. Як приклад, це стосується знаменитих пророцтв святого Малахія 12 сторіччя про імена 112 пап, а останнім мав бути нібито покійний папа Франциск, після якого, мовляв, настане кінець світу.

Папа Лев XIV фактично "зламав" пророцтва давнє пророцтво Фото: Vatican News

Однак обрання новим понтифіком Льва XIV поставило під сумнів чинність пророцтва. Історики та фахівці говорять, що протягом століть багато таких текстів тлумачилися по-різному — від суто символічного розуміння до буквального очікування катастрофи.

Саме біблійні образи значною мірою сформували сучасне уявлення про Апокаліпсис у західній культурі. Науковці та теологи відзначають, що точність та спроба "притягувати" прогнози в Біблії є не інакше як низкою відвертих маніпуляцій заради збагачення та спекуляцій на людських страхах.

Сонячне затемнення 2024 та кінець світу

На початку 2024 року в соцмережах активно поширювалася теорія, що повне сонячне затемнення 8 квітня стане початком кінця світу. Його пов’язували з біблійними пророцтвами, "знаками згори" та глобальними катастрофами, звертаючи увагу на те, що затемнення пройде через територію США.

У типовий для таких історій спосіб до цього додавали війни, економічні кризи й старі містичні тексти. Насправді ж затемнення було звичайним астрономічним явищем, яке наука передбачила заздалегідь із високою точністю.

Сонячне затемнення 8 квітня 2024 року намагалися прив'язати до кінця світу Фото: Daily Mail

Жодних катастроф воно не спричинило: після кількох хвилин темряви день просто продовжився. Подібні страхи виникають не вперше — у різні епохи затемнення сприймалися як поганий знак, задовго до появи сучасної астрономії.

Раніше Фокус розповідав, який насправді кінець світу чекає на людство. Тепер експерти розповіли, який насправді кінець чекає на людство і який вигляд матиме апокаліпсис.

Згодом стало відомо про те, чим займуться люди, якщо дізнаються про наближення катастрофи. Результати вказують на те, що це саме те, чого і можна було очікувати.